肝癌消融術根除誰適用？醫師指2條件可考慮

前民進黨主席施明德昨凌晨因肝癌病逝於台北榮總，享壽83歲。肝臟是沈默的器官，肝癌更是長期占國人十大癌症之列；馬偕醫院資深胃腸肝膽科主治醫師張經緯表示，早期肝癌患者可透過「消融術」進行病灶根除治療，提供切除外的選擇。

肝癌的高危險因子，包括慢性B、C型肝炎病毒感染、酒精性肝炎及不同原因的肝硬化，不少人因健康檢查發現肝臟腫瘤而轉門診就醫。張經緯指出，早期肝癌患者，可透過消融術（包括射頻或微波消融術）的根除性治療，免於外科手術切除。針對腫瘤數少於3顆且最大顆小於3公分者，可以考慮消融術治療加以根除；消融術傷口較小，單次治療住院天數較短，並且術後復原度較快。

張經緯說，術後仍要密切追蹤，包括長期接受血液及影像檢查，以確切追蹤後續肝癌是否復發，及早治療。不論是外科手術，或消融術治療，術後五年肝癌復發率約為40至50%。他也提醒，病人術後務必遠離菸酒、不熬夜，避免食用加工及醃製食品。此外，冬天氣溫偏低，高危險群族者更要小心避免食用不明來源的藥物與補品，以保護肝臟。