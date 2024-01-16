快訊

美代表團與賴清德會面 傳達兩岸維持現狀立場

大馬羽賽／讓陳雨菲揮空氣 小戴「反拍勾對角」入選5大美技

T1聯盟／卡森斯18日晚間搭機抵台 預計重披15號戰袍

最肥的不是珍珠！營養師揭手搖飲熱量冠軍配料：一堆人超愛

聯合新聞網／ 綜合報導
在手搖飲加料的選擇中，熱量最高的竟然不是珍珠！示意圖／聯合報系資料照片
在手搖飲加料的選擇中，熱量最高的竟然不是珍珠！示意圖／聯合報系資料照片

台灣人愛喝飲料，在路上常看到人手一杯手搖飲。對此，營養師高敏敏提醒，在手搖飲加料的選擇中，大家都以為熱量最高的是珍珠，但事實上，奶蓋才是熱量超標的隱形殺手！

高敏敏在臉書指出，很多人愛的「奶蓋」，除了糖還有油，熱量超級高！奶蓋的製作要用奶油+糖或鹽，甚至加煉乳去打發．而且乳脂肪含量要夠高，才不易油水分離，加糖就像奶蓋的穩定劑，能讓打發的形狀更穩定。

此外，高敏敏也貼出常見「飲料加料」的熱量排行，以下為大約「加一份」的熱量估值：

1.奶蓋(203 Kcal)
2.珍珠波霸(156 Kcal)
3.粉條(131 Kcal)
4.芋圓(128 Kcal)
5.OREO脆片(116 Kcal)
6.布丁(110 Kcal)
7.椰果(76 Kcal)
8.蒟蒻(71 Kcal)
9.仙草凍(57 Kcal)
10.愛玉(45 Kcal)
11.寒天(42 Kcal)
12.蘆薈(31 Kcal)

高敏敏說明，布丁加一顆就等同110大卡， 澎湃一點加到兩顆布丁，光加料的部分就已經220大卡，而每一樣料基本上都會蜜過糖，才會有香甜的味道，所以就算點了無糖飲料，裡面也潛藏精製糖，大約2-4顆方糖量。高敏敏也提醒，好喝的飲料加上料的嚼勁跟口感，雖然讓人欲罷不能，但偶一為之可以，天天喝對身體的負擔就很大。

營養師 珍珠奶茶 手搖飲料

延伸閱讀

想去吃到飽「哪間氣氛佳又好吃」？ 網推這2家：目前最棒

車輪餅「奶油派」力壓「紅豆派」？網友曝背後1原因：安全牌

魅力太強！手搖飲店外驚見一堆人「工地上排隊」 網傻眼：拚了命都要喝

吃熱炒喝啥最對味？ 眾人跪求超夯「國民飲料」：拜託快回歸

相關新聞

每2人確診肺癌就有1人末期 6成發現都晚期、錯過早療

衛福部國健署最新癌症登記統計顯示，肺癌成為國人發生率第一名的癌別。為預防肺癌，國健署111年7月起推動高風險族群每2年1...

春節連假7天 行前掌握路況資訊看這裡

今年春節連續假期共計七日，為紓解連續假期返鄉及外出旅遊的車潮，交通部公路局擬定相關疏導措施及多項公共運輸優惠措施，自2月...

季節型憂鬱症求診病患多2成 醫師建議多曬暖陽、運動

農曆春節即將來臨，但是低溫、陰雨、寒風颼颼，情緒似乎感到特別陰鬱敏感、起伏波動大。嘉義基督教醫院精神科主任盧偉信醫師表示...

新春加碼大樂透連開19天破紀錄 刮刮樂超級紅包頭獎8個

台彩新春加碼來了！台彩公司今日宣布新春限定刮刮樂新品及總獎金9.7億元的春節加碼內容，「大樂透」、「威力彩」、「BING...

吃鳳梨會咬舌頭是因為「這成分」胃潰瘍過敏者適量攝取

即將進入新的一年的鳳梨季，不少人吃鳳梨會咬舌頭，其實是鳳梨酵素在作怪；農業粉專「韋恩的食農生活」版主韋恩表示，鳳梨是寶，...

新生兒人數逐年降 專家：預防感染症可減新生兒死亡

去年出生人數創歷史新低，台灣新生兒數量也逐年下滑。林口長庚醫院新生兒科近期舉辦「新生兒感染防治新進展」國際研討會。專家指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。