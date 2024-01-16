最肥的不是珍珠！營養師揭手搖飲熱量冠軍配料：一堆人超愛

台灣人愛喝飲料，在路上常看到人手一杯手搖飲。對此，營養師高敏敏提醒，在手搖飲加料的選擇中，大家都以為熱量最高的是珍珠，但事實上，奶蓋才是熱量超標的隱形殺手！

高敏敏在臉書指出，很多人愛的「奶蓋」，除了糖還有油，熱量超級高！奶蓋的製作要用奶油+糖或鹽，甚至加煉乳去打發．而且乳脂肪含量要夠高，才不易油水分離，加糖就像奶蓋的穩定劑，能讓打發的形狀更穩定。

此外，高敏敏也貼出常見「飲料加料」的熱量排行，以下為大約「加一份」的熱量估值：

1.奶蓋(203 Kcal)

2.珍珠波霸(156 Kcal)

3.粉條(131 Kcal)

4.芋圓(128 Kcal)

5.OREO脆片(116 Kcal)

6.布丁(110 Kcal)

7.椰果(76 Kcal)

8.蒟蒻(71 Kcal)

9.仙草凍(57 Kcal)

10.愛玉(45 Kcal)

11.寒天(42 Kcal)

12.蘆薈(31 Kcal)

高敏敏說明，布丁加一顆就等同110大卡， 澎湃一點加到兩顆布丁，光加料的部分就已經220大卡，而每一樣料基本上都會蜜過糖，才會有香甜的味道，所以就算點了無糖飲料，裡面也潛藏精製糖，大約2-4顆方糖量。高敏敏也提醒，好喝的飲料加上料的嚼勁跟口感，雖然讓人欲罷不能，但偶一為之可以，天天喝對身體的負擔就很大。