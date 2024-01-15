季節性情緒障礙 好發於秋冬

冬天陽光老是神隱，陰霾的日子讓人心情不好？我們難免會受影響而出現負能量、心情低落、想吃垃圾食物，但持續太久影響生活時，建議尋求醫療、心理諮商的協助，別讓負面的憂鬱情緒像滾雪球般愈來愈大，適時地化解季節性情緒障礙（SAD），重新感受生活的美好。

SAD是一種具季節性模式的復發性情緒障礙，常見好發於秋冬的憂鬱症類型。隨著秋冬日照時間變短，日照減少會影響褪黑激素、血清素等神經傳導物質的分泌及活性，這樣的變化可能會讓人有情緒低落、睏倦等表現，嚴重時可能有自殺念頭，要格外留意與關心。

所有的情緒都有功能，可以協助我們適應環境、影響行為動機，或成為和他人溝通的媒介。多數人在冬天可能都有情緒低落、不想做事的經驗，情緒疾患是指個體的情緒與相關想法及行為明顯異於多數人表現，並影響到正常生活或造成主觀痛苦。

若持續兩周以上出現情緒低落、煩躁易怒、常哭泣、失去興趣、嗜眠、暴飲暴食、體重明顯上升、絕望等，影響日常生活，甚至有傷害自己的念頭時，可到醫院尋求協助和進一步評估。

當檢視自己有憂鬱症相關症狀時，除了調整生活作息，也可考慮醫療協助，藉由抗憂鬱藥物來情緒穩定、改善睡眠品質，並視情況穩定後接受心理治療，學習放鬆、壓力管理、認知行為等技巧。

為了改善季節性的情緒失調，建議大家應保持健康的飲食、規律睡眠、把握白天多做些戶外運動、善用自然光，中午時去曬曬太陽、增加社交活動、關心他人、做讓自己開心的事，來增加自己生活中開心的經驗，減少憂鬱對自己的影響。

尤其是每天睡眠盡量維持穩定，每天在大約相同的時間就寢和起床，並保持適當長度的睡眠，而理想睡眠長度因人而異，主要看睡醒後的精神狀況和睡眠品質而定。