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蛋雞染疫情況再觀察 本周蛋價維持不變

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市蛋商公會表示本周蛋價維持不變。雞蛋示意圖。本報資料照片
台北市蛋商公會表示本周蛋價維持不變。雞蛋示意圖。本報資料照片

國內雞蛋入冬後買氣明顯上升，雞蛋產銷原規畫調漲蛋價，但因接到「關切電話」盼選舉前不要有變動，昨天選舉結束，台北市蛋商公會指出，盡管中南部疫情逐步產生，雞蛋產量恐驟降，至於農曆年前蛋價是否有波動還需再觀察，但本周蛋價仍持續凍漲。

台北市蛋商公會常務理事劉志威表示，觀察到中南部疫情逐漸發生，若氣溫突然驟降，南部產量也會驟降。今年疫情情況較不嚴重，前兩年蛋雞染疫後，死亡率高，今年情況特別，可能是有抗體的關係，蛋雞染疫後並沒有馬上死，只是不下蛋，過一陣子恢復後又會產蛋。

至於農曆年前是否會調漲蛋價？劉志威說，過往農曆年前及期間為禽流感高峰期，因此還要再觀察蛋雞染疫情況，以及天氣溫度的狀況，目前討論的結果，本周蛋價仍維持產地價每台斤38.5元、批發價48元。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3392萬隻，雞蛋每日生產量為12.1萬箱（每箱約200顆），已經回到國人每日需求量。

雞蛋 蛋價 疫情

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