蛋雞染疫情況再觀察 本周蛋價維持不變
國內雞蛋入冬後買氣明顯上升，雞蛋產銷原規畫調漲蛋價，但因接到「關切電話」盼選舉前不要有變動，昨天選舉結束，台北市蛋商公會指出，盡管中南部疫情逐步產生，雞蛋產量恐驟降，至於農曆年前蛋價是否有波動還需再觀察，但本周蛋價仍持續凍漲。
台北市蛋商公會常務理事劉志威表示，觀察到中南部疫情逐漸發生，若氣溫突然驟降，南部產量也會驟降。今年疫情情況較不嚴重，前兩年蛋雞染疫後，死亡率高，今年情況特別，可能是有抗體的關係，蛋雞染疫後並沒有馬上死，只是不下蛋，過一陣子恢復後又會產蛋。
至於農曆年前是否會調漲蛋價？劉志威說，過往農曆年前及期間為禽流感高峰期，因此還要再觀察蛋雞染疫情況，以及天氣溫度的狀況，目前討論的結果，本周蛋價仍維持產地價每台斤38.5元、批發價48元。
根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3392萬隻，雞蛋每日生產量為12.1萬箱（每箱約200顆），已經回到國人每日需求量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言