女子體重直飆114公斤竟是多囊性卵巢症候群 減重才改善

台南市何小姐從不在意體重，不料20歲時體重卻直線上升，直達114公斤，月經也消失一整年，經診斷是罹患「多囊性卵巢症候群」。她接受「腹腔鏡袖狀胃切除(縮胃手術)」。術後努力運動控制飲食，半年甩肉55公斤體重降至59公斤，消失的月經也逐漸規則，自然受孕，一年半後成功生下兩名女兒，產後也無明顯復胖，今天向主治醫師表達謝意。

奇美醫院消化系外科主治醫師林逸峯指出，不孕問題日益嚴重，多囊性卵巢症候群是造成「無排卵性不孕」主因，病人通常有月經不規則、周期少於21天或多於35天、超音波下卵巢有大於12顆小卵泡與雄性激素過高等現象。

目前多囊性卵巢症候群致病機轉並不清楚，醫界普遍認為跟內分泌有關，主要是胰島素功能不佳，多數病人有代謝症候群，約有60%合併肥胖問題。

林逸峯表示，這些病人在體重減輕後，多囊性卵巢症候群通常都會獲得改善，目前臨床第一線治療方式主要是用降血糖藥物合併飲食、生活型態改變，改善胰島素抗性，減輕體重，達到緩解症狀。

林逸峯說，減重手術是有效且持久治療方式。術後15年內可減重達27%，因肥胖導致的死亡相對風險降低89%。高達76.8%的第二型糖尿病病人經過減重手術後得到解決，與常規治療比較，減重手術後兩年的糖尿病緩解率是75%至95%。減重手術可解決或改善62.5%的高血壓病例，並可降低心肌梗塞的風險。

近期研究證實，多囊性卵巢症候群合併肥胖的病人使用常規藥物治療有15%改善，接受減重手術有將近80%達到月經規律，懷孕機率更將近兩倍，顯示減重手術對多囊性卵巢症候群合併肥胖有幫助。但減重手術治療多囊性卵巢症候群效果，仍需更多深入研究。

奇美醫院表示，首次就醫時，醫師會和病人討論減重方法包括飲食、運動、藥物及減重手術，提升病人減重動機，接著由營養師給予個人化飲食規畫，加上運動輔助提升減重效果。若經過生活型態調整、飲食、運動和藥物減重成效仍不佳，可由精神醫學部評估是否減重手術治療。

目前健保署對減重手術的標準是：BMI大於37.5 kg/m2或是32.5 kg/m2，並合併糖尿病等肥胖相關疾病。因減重手術仍有流血、傷口感染、潰瘍、營養缺乏等併發症風險，需經仔細評估才可手術。