上班族1習慣增患癌風險！下班規律運動仍無法抵消 醫生建議這麼做

除了吸煙喝酒有機會致癌外，上班族長期久坐一樣有風險！臺灣營養醫學專家劉博仁醫生日前分享日本1個醫學研究，指女性即使有規律地運動，但平日長期久坐一樣會增加患乳癌風險，證明運動也難以抵消久坐帶來的傷害。劉醫生解釋長期久坐會使血液流動減慢，內臟脂肪更易積聚，過多的乳酸更易引起發炎，增加細胞突變機會，而且久坐讓肌肉不太收縮，容易引起胰島素阻抗，也會增加患癌風險，他建議工人每坐50分鐘就要起床。

久坐對身體有影響，竟連下班做運動也補償不了。臺灣營養醫學專家劉博仁醫生日前在facebook專頁發文，指國外一些研究告訴大家「久坐等於慢性自殺」。他表示，平日有人會說即使久坐，但下班后保持有規律運動，可將負面效果抵消，但他引述日本京都府立醫科大學研究，發現女性每天久坐逾7小時，患乳癌風險會增加36%，即使每天步行逾1小時及每周運動3次以上都沒有改變患癌風險。

劉醫生解釋，即使平日有規律運動，但生活形態上持續久坐，對身體仍然有害，因為久坐時血液流動較緩慢，內臟脂肪容易積聚，乳酸在周圍的組織容易過多，這些內臟組織或是過多乳酸，容易引起細胞發炎，情況久了自由基增加，會增加細胞突變機會。

劉醫生續指，久坐會導致肌肉不太收縮，容易引起胰島素阻抗，也會增加患癌風險。久坐同時會使肝臟解毒力下降，「身體累積的環境荷爾蒙或者是雌激素需要代謝的肝臟二階段的解毒酵素活性會下降」，會導致身體細胞變化，過多不好的雌激素代謝物會增加對乳房的刺激，提高癌變風險。

他提醒民眾久坐時候應每50分鐘起床，飲水、上廁所，之後再返回工作崗位，可減少連續久坐對身體帶來的威脅，而且下班后的運動對健康始終有效益，應保持此習慣。

劉博仁醫生在貼文指，久坐會增加患癌風險，即使有規律運動仍會帶來損害。（示意圖／Ingimage）

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文章授權轉載自《香港01》