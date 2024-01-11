光汙染管理指引遭批太寬鬆 暗空協會籲盡速修正路燈色溫

為改善光汙染對環境的影響，環境部修正發布「光汙染管理指引」，新增國家公園、自然保育區及生態保育區等路燈色溫建議不得高於3000K、各級道路不得高於3500K。但暗空協會批評，指引針對路燈色溫規範太過寬鬆，也沒將非可見光納管，認為環境部應加速立法速度，以法令來控制光汙染蔓延。

暗空協會及立委陳椒華今天針對環境部公告的精進版「光汙染管理指引」有疑慮部分召開記者會，呼籲各單位重視光害防治、提升能源效率。

暗空協會理事長林正修認為新指引有4點需修改，第一，以台灣路燈年增10萬盞情況為導致台灣光害的主要人造光源中，各級道路色溫應不得高於3000K；第二，農漁業照明規範沒有具體管理內容，指引中所列的測量標準也不適用於農業照明現況。

第三，新指引雖訂定量測方法，但卻無法測量道路及建築的點狀閃爍光源；第四，非可見光如紫外光、紅外光等對人體健康及生存環境已造成負面影響，但新指引卻無納管，目前愈來愈多交通工具以非可見光來掃描及偵測，呼籲應盡速納管。

農業部表示，會配合環境部指引規範；國土管理署指出，建物及廣告招牌將配合新指引修正規範及管制，另為推動能源政策，市區道路照明燈具均採用LED，依經濟部能源局全台設置LED路燈技術規範，並配合國家標準CNS 15233，目前採用中低色溫約3000至5000K，未來也會配合環境部新指引規定修正推動。

依照目前新指引規範，地方政府可依當地情況調整燈具色溫，若地方政府不願配合新指引，是否能強制要求？環境部大氣司表示，指引不具強制力，但訂定指引是希望建立共識，若要偏離共識需有顯著需求才會提出，如交通要道如主要道路、事故路段等，需較高色溫燈具的需求，才有理由設置，如此也會予以尊重。

林正修則說，若規範3000至3500Ｋ為原則，就不應容許有意外，現在鄉鎮大量採購4000至5000K的LED燈，環境部卻規範如此寬鬆，質疑是否認為接獲光害抗議較少就不重視，呼籲未來總統及國會應重視此議題，也強調今年會關注交通爆閃燈的管制。

陳椒華表示，新指引沒有納管路燈、農漁業光害，交通閃爍燈有嚴重光害問題，但測量基本工具沒有進一步改進，盼環境部給真正有用的指引，不希望都升格了業務仍無精進，也要求環境部勁盡快將廣告看板納入新指引範圍，並針對暗空協會提出的建議給予回應。

環境部大氣司補充，本指引已於1月4日發布各地方政府，新版指引會規範各級道路色溫不得高於3500K的原因，是根據經濟部訂有道路照明標準，其中對於低色溫的定義，標稱色溫有3500K、3000K、2700K，為朝低色溫方向推動道路及環境照明，因此選擇3500K為「上限值」。