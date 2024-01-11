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進口健保人工淚液缺貨怎麼辦 眼科權威:國產效果也一樣

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
眼科權威醫師呂大文說，民眾大多是「品牌迷思」，國產、進口人工淚液皆能達到一樣的療效。圖／123RF
眼科權威醫師呂大文說，民眾大多是「品牌迷思」，國產、進口人工淚液皆能達到一樣的療效。圖／123RF

人工淚液藥品「淚然點眼液」，去年11月起退出健保給付，改以自費銷售，造成另一款健保給付人工淚液、進口藥愛特淚缺藥。三總眼科部一般眼科主任、青光眼權威醫師呂大文說，國產仍有4至5種健保給付的人工淚液，功能上與進口藥品並無太大差異，民眾大多是品牌迷思；平時所處的環境也避免太過乾燥，除濕機、暖氣別開太強，避免眼睛太乾。

食藥署副署長陳惠芳指出，愛特淚點眼液為健保給付的「含羥丙甲纖維素（HPMC）」人工淚液，用於暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。近期使用量大增，因此產生缺藥。藥廠預計在今年4月再輸入一批來台。

呂大文指出，過去臨床上緩解乾眼症的人工淚液進口藥，僅愛特淚、淚然2款，但同時一直都有4、5款的國產人工淚液可用，自從淚然退出健保市場後，愛淚特用量開始大增，如今確實已經缺貨。

「對價格不敏感的民眾依舊可選擇淚然點眼液。」呂大文指出，淚然現在走自市場，民眾還是可以自費購買，只是價格較高一些，但其實民眾大多是「品牌迷思」，療效上並沒有任何乾眼症狀非用進口藥才能緩解，國產的人工淚液同樣可以緩解乾眼症、復發性角膜破皮等等狀況。

呂大文也提醒，人工淚液使用過度恐生依賴性，人體自主分泌淚液的機能可能會被取代，因此也有物理方式可以減少乾眼的情形，調控好外界環境，在家中除濕機、暖氣別開太強，避免環境過於乾燥，導致眼睛不舒服，同時用眼30分鐘就要休息一下。

健保 乾眼症 除濕機

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