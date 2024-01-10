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冷氣團開外掛！2時間點最冷直逼寒流規模 一圖看各地最低溫度
氣溫下降，愈晚愈冷，中央氣象署稍早針對台南以北、東北部及東部16縣市發布低溫特報，有機會下探10度以下。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，這波冷空氣比預期還要強一些，至少是強烈冷氣團的等級，各地夜晚至清晨有機會9度左右。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，因為是乾冷型態，輻射冷卻效應會相當明顯，開外掛似的雙重影響下，各地夜晚至清晨有機會9度左右，直逼寒流規模，尤其西部平原、內陸近山區可能更低，下探8度。
這波冷空氣周四及周五清晨最冷，「台灣颱風論壇｜天氣特急」並貼出一圖顯示各地低溫預測，呼籲民眾注意。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，周五(12)白天冷空氣就會減弱，但各地夜晚至清晨依然涼冷。
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