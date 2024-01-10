真的發生空襲該怎麼辦 務必回想萬安演習4避難作為

國防部昨天下午發布國家級警報，簡訊寫「請民眾注意安全」，但該怎麼做？壯闊台灣聯盟理事長吳怡農也質疑「希望民眾做什麼？」萬一真的發生空襲，請務必回想萬安演習時的避難作為。

根據警政署防空避難專區網頁介紹，民防指揮管制所指出，空襲警報響起時，立即採取以下行動，如果人在室內，進入地下室或窗戶較少的房間避難；如果人在室外，進入有「防空避難」標示牌處所，或聽從引導，進行避難。

如果人在空曠地區，利用周邊地形地物，採避難姿勢，就地掩蔽。如果人在車上，靠邊停車，進入室內或就地避難。

如何查詢你所處地點最近的防空避難處所？民防指揮管制所指出，平時準備：利用手機截圖或下載Google離線地圖標註辦公處所或住家附近之防空避難處所，預先儲存，以隨時或於網路斷線時查閱。