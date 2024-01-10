癌症新藥給付困境 健保署提五解方

癌症治療新藥昂貴，人年藥費動輒百萬以上，且藥物納入健保平均等待期超過兩年，病團調查，近六成癌患無法自費負擔用藥，各界都期待癌症新藥基金可以解燃眉之急。對此，健保署副署長蔡淑鈴表示，除了編列暫時性支付預算、增加新藥審查人力，亦規畫成立以公務預算挹注的癌症新藥基金等五大解方，希望能解決癌症新藥給付困境。

去年健保總額共八千四百億中，癌藥占三九二億，其中癌症標靶、免疫藥物占比超過六成五，由於藥物研發快速發展，健保新藥給付目前面臨四大困境，包括案件多人力已不足、藥品生效給付時程長、臨床效益不確定及健保醫療資源有限等。

為了解決這些問題，健保署也提出五大解方，包括元旦起推動平行審查，與食藥署藥品查登同步進行，讓符合資格的藥物等待期縮短至六個月；另外，也增加新藥預算、成立健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）專責辦公室、推動暫時性支付及醫療科技再評估等計畫。

而減輕健保財務負擔成了首要之務，蔡淑鈴表示，健保署去年起開始「暫時性支付」模式，成為高價用藥納保的主要解方，並於今年度健保總額預算中編列約廿四億為暫時性支付專用。藥物暫行給付二年後，仍要回歸健保總額預算，但健保財務已捉襟見肘，每年僅增加廿、卅億新藥預算，需與廠商議價，並擬定還款條件（MEA）。

為爭取更多預算挹注癌症治療，各政黨總統候選人提出政見希望成立百億「癌症新藥基金」。蔡淑鈴表示，健保署樂見其成，但設置基金必須有法源依據，需研擬修法；由於癌症新藥基金係用於暫時給付癌症藥物，期滿後仍要回歸健保總額，健保每年仍必須準備足夠預算，才能「撐住基金給付過渡期結束的藥物」。

「影響新藥納保速度的另一因素是審查人力。」蔡淑鈴表示，健保署去年共收到二四七件建議案，處理的經辦人手卻僅有八人，去年底成立CHPTA專責辦公室，目前已有逾六十名審查人員可以進行新藥納保前的醫療科技評估（HTA），有望能夠加速新藥審查。

另外，近期商保補位健保議題引發社會熱議，日前金管會禁止癌友以多張實支實付保單重複申請理賠，引發癌友恐慌，擔心單一保單的保額不足以支應所有費用。

蔡淑鈴表示，健保署與金管會多次溝通卻面臨瓶頸；健保署目前朝向建立「第二層健保」方向研議，並委由國家衛生研究院論壇邀集金融學者、商保業者等專家進行研究討論，擬定公私保共存的可行模式，為民眾醫療風險創造更佳保護力。