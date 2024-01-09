六福村「發射優惠」遭轟無聊「不顧國家安全」 業者急回應

中共於15：04發射衛星，並飛越台灣南部上空，國家警報連三發示警。六福村搭上國家警報話題，在臉書推出梗圖「發射一堆優惠飛越官網中」，對此，網友看法兩極，小編立即貼文表示，「希望每個人都能在六福村得到快樂，有快樂世界就和平」，官方隨即也作出正式回應指出，「單純想要消弭收到簡訊的壓力」。

這篇梗圖發布後，瞬間引爆討論，網友認為是「流量高手、傑出的一手」，「小編很會、速度很快」，「比起芒果乾，我更想要六福村優惠」。但也有網友認為不妥，「是說幸災樂禍的快樂嗎？」「無聊當有趣，一點都不幽默」，「為了流量有趣就可以不顧國家安全」。

六福村也發正式聲明指出，「六福村希望以正面輕鬆幽默的方式來面對時事，單純欲消弭大家對收到此簡訊上的壓力，若有民眾對此貼文感覺不妥，之後小編未來處理上也會更加謹慎。」