鍋貼也逃不過！醫公布10大常吃「傷腎美食」 第1名是台灣之光

腎臟負責排泄人體代謝後的廢物，若失去正常功能，就必須洗腎。腎臟專科醫師洪永祥表示，台灣目前有將近10萬人需要洗腎，慢性腎衰竭則快200萬人，很多人都是在日常飲食中不知不覺傷害自己的腎臟，因此他列出10種常見「傷腎食物」，提醒大家減少攝取頻率，避免無法逆轉的傷害，保護珍貴的腎臟。

洪永祥醫師在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」指出，台灣每9個人就有1個慢性腎衰竭，並提到一個病例：1名12歲女童1星期固定吃4、5次雞排，1年估計吃了200份，未料某次感冒竟引發尿毒症，檢查後發現她的腎臟已壞死，必須終身洗腎。

洪醫師說，人出生約有200萬顆腎絲球，死掉1顆少1顆，不會再生，由於必須用一輩子，所以要省著用。他抓出10個「相信你很多都有在吃」的美食，一旦吃過多，將會口渴、水腫、變胖、小便出現泡泡，腎功能也會退化得比同齡快，這些「傷腎大野狼」會在你不知不覺中緩慢地殺害腎臟。

第10名：早餐穀物

包括玉米片、小麥片、燕麥片等穀物，雖然主打健康，宣稱低脂、高纖、低膽固醇，但主要成分是裹上糖的碳水化合物，根據過去董氏基金會的調查，半數市售榖片每100公克鈉含量至少500毫克，事實上是高油鹽糖的加工食品。

第9名：蔥花肉鬆捲與奶酥麵包

抹上美乃滋、富含高油脂的蔥花肉鬆麵包是台式麵包界熱量冠軍，日式則是奶酥麵包，由奶油、奶粉和糖製作而成的內餡不只高熱量，還含有較多的反式脂肪、飽和脂肪酸，吃多對腎臟負擔極大。

第8名：​燒餅油條

以麵粉揉製、丟入油鍋中高溫油炸的燒餅油條，除了高熱量，油炸中產生的丙烯醯胺與多環芳香烴具有傷腎致癌風險，油條還可能被業者添加了可能誘發失智和腎衰竭的含鋁膨脹劑。

第7名：鍋貼

鍋貼、水餃、小籠包等包餡食物都是澱粉包著五花肉，充滿了高熱量的油脂，由於食用和取得方便，是造成國人代謝症候群的常見原因，容易吃出肥胖、高血壓、高血脂和糖尿病，腎功能也因此日漸流失。

第6名：肉鬆肉乾與香腸

肉鬆會用大量的油、醬油、糖和鹽調味，胺基酸、維生素等營養在加工過程中幾乎耗盡，只剩下高油鹽糖；肉乾與香腸還加上高溫加工的紅肉，吃完後會口乾舌燥，不但有致癌風險，也會引發身體慢性發炎。

第5名：鐵板麵

不只有熱量驚人的高油鹽糖，高溫烹煮的鐵板也容易卡上陳年焦炭，增加罹癌風險，是洪醫師心中所有早餐中最傷腎的食物。

第4名：三寶飯

烤雞、烤鴨的脆皮醃料含糖，叉燒由高脂五花肉製成，過多的白飯再淋上高鹽高糖的醬汁，一份三寶飯加上配菜，熱量可高達1330大卡，比炸雞腿便當還高，等於一次吃掉兩餐。除了應少吃，也最好避開肥肉、雞皮和鴨皮。

第3名：炸雞排

「邪惡國民美食之最」的雞排裹著澱粉後油炸，加上又甜又鹹的高鹽糖調味，平均熱量一片可達630大卡；更可怕的是，若未按時換油，回鍋油含有很多致癌物與重金屬，經常食用不單要憂心發胖，還可能傷肝腎身心、傷血管提升致癌率。

第2名：日式拉麵

很多人熱愛排隊吃拉麵，也會把湯頭喝到見底，但一碗拉麵的含鈉量高達2000到4000毫克，很容易吃完口渴。但許多人吃習慣了這樣的鹹度，血液中的鈉離子飆高，除了造成腎臟負擔，也超傷血管，甚至引發水腫、高血壓和痛風發作，堪稱傷腎大魔王。

第1名：珍珠奶茶

一杯珍奶熱量可達700多大卡，飲料中使用的奶精不是奶類，而是油脂，珍珠也是高熱量來源。此外，高果糖也是傷腎的一大原因，以成人每日所需熱量計算，只喝半杯就會超標。使用於珍奶的糖漿，其果糖分子代謝會產生大量磷酸三碳糖，促進肝臟內生性脂質合成，也會增加三酸甘油酯堆積及胰島素阻抗，提高糖尿病、高血壓、脂肪肝、痛風等慢性病風險，而這些疾病正是最大的傷腎元兇。

洪醫師強調，以上10種美食雖然好吃，但超級傷腎，偶爾嘴饞吃下肚，務必要多喝水、勤運動增加代謝，若把上述食物當作常規飲食，將會導致「非常恐怖」的後果。