高麗菜價格不會崩盤 農糧署長胡忠一：不耕鋤 該休耕就休耕

去年因為颱風來襲、災損高麗菜價格大好，也吸引農民大量種植，如今高麗菜價格量多低迷，農糧署去年底出手護盤，除了請大型的合作社場出手收購，同時也啟動加工，地方盛傳在進行耕鋤，但遭到農糧署否認；即將要屆齡退休的農糧署長胡忠一表示，目前量多，但價格仍有利潤，今年高麗菜不會崩盤，也不會出手做耕鋤。

根據台北農產運銷公司統計，今日的高麗菜進貨量332公噸，品質最好的高麗菜(上價)每公斤平均批發價13元，中價9元、下價5元。

農糧署今天舉行112年農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體頒獎表揚活動，胡忠一表示，沒有打算做耕鋤，因為一耕鋤價格馬上上來，但是這樣對產業結構調整不好，已經有請很多企業去收購產銷履歷高麗菜，先收購起來，保存期限比較長。

胡忠一說，從去年10月底、11月，就不斷提出預警，高麗菜種植過多，不要超種，若超種今年一月上旬一定過量，目前的結果與之前農糧署預測一樣，目前已經有好幾個企業進去收購了，比如加工業者、外銷業者，但現在部分的品質不太好，因為受到之前颱風影響，有些葉片蟲害、頂燒症等等，這樣品質出口會打壞台灣農產品信譽，因此做加工，比如水餃、包子等業者都進場幫忙收購。

胡忠一表示，目前的收購價一公斤5元，拍賣價格台北市場約8.7元，產地現場的監控價格為3.9元，拍賣市場為5.9元，兩元的價差為運費，所以，目前的價格8.7元(拍賣均價)，價格也不是很差，因為成本可能約6元左右，現在若均價8.7元還有2元利潤。

他說，如果量再減2%至3%，高麗菜的價格會回到均價10元，主要是去年高麗菜價格太高，大家拼命種，導致今天這樣的結果，「大家都要賭一把」，也會認為總統大選前，政府會出手，但他不會出手，出手這樣不好，每天都在那邊賭，「那個不好啦」。

胡忠一表示，農民該休耕就休耕，或者可以轉作青花菜，不要每年冬季就賭高麗菜，目前就是品質好的鼓勵出口，品質較差的鼓勵加工，另外北部板橋農會、台北市農會就在都會區行銷，一次都4000、5000箱協助銷售高麗菜；他說，過去農業部，在高麗菜價格10元以下就用很多措施不要讓價格往下掉，但他今年根本不想這樣做，否則，每一年農民都會期待。

胡忠一說，目前價格合理，不會崩盤，這幾天天氣愈來愈冷，天冷吃火鍋的人多，現場成長速度就慢，所以消費多拉力、蔬菜成長慢，出的量少，價格不會再下跌，接下來很快過年了，會有很多備貨，推估今年高麗菜價格不可能崩盤，也不可能到很低的價格。

記者現場求證多家合作社場，證實去年底就已經入場收購高麗菜維穩價格，採取先收購處理農糧署的燃眉之急，原本契作的農民稍後才收，但和去年相比，去年初是用硬塞的，今年要求收購的方式比較能讓業者接受，業者也比較願意配合。