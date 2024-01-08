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今晚起轉雨周三冷氣團報到 「這2日」清晨最冷低溫10度

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署指出，今晚起水氣移入，明天全台有雨。周三起大陸冷氣團南下，周四、周五清晨最冷，中部以北、東北部10至12度，其他地區13至15度。示意圖。圖／本報資料照片
中央氣象署指出，今晚起水氣移入，明天全台有雨。周三起大陸冷氣團南下，周四、周五清晨最冷，中部以北、東北部10至12度，其他地區13至15度。示意圖。圖／本報資料照片

中央氣象署指出，今晚起水氣移入，明天全台有雨。周三起大陸冷氣團南下，周四、周五清晨最冷，中部以北、東北部10至12度，其他地區13至15度。周六投票日各地天氣相對穩定，僅東半部局部零星雨，留意清晨低溫12度。

中央氣象署預報員葉致均說，今晚起，華南水氣移入，中部以北局部短暫雨；南部地區零星短暫雨，山區降雨較明顯，平地則為局部飄雨。整體天氣型態預估影響至明天結束。

周三大陸冷氣團南下，北部明顯轉冷，迎風面北部、東半部局部短暫雨，持續影響至周五清晨；不過，後期受乾冷空氣影響，僅東半部零星雨。

周五白天起，冷氣團減弱；周六至周日，天氣相對穩定，僅東半部局部短暫雨，北部山區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

另外，明天至周三清晨，若溫度、水氣配合，3000公尺以上高山可能有機會降雪。

溫度方面，葉致均指出，明天因降雨各地氣溫略降，周三起大陸冷氣團影響，北部、東北部高溫16至18度，愈晚愈冷，最冷時間點在周四、周五清晨，中部以北、東北部低溫10至12度，其他地區13至15度。

他說，周四白天北東高溫16至19度，其他地區為20至23度。周五白天冷氣團減弱，各地高溫回升至20度以上。

冷氣團 低溫 氣象署

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