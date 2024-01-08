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「3種壞習慣」比熬夜更傷肝！ 醫警告：最嚴重恐罹癌

聯合新聞網／ 綜合報導
胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，生活中三種壞習慣，比熬夜更傷肝。示意圖／ingimage
胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，生活中三種壞習慣，比熬夜更傷肝。示意圖／ingimage

熬夜容易傷肝，但有些日常生活行為，可能比熬夜對肝臟的危害更大。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，肝臟作為人體的解毒能手，並不意味著它百毒不侵、刀槍不入，它只是擅長忍耐，不讓人察覺到異常。

黃軒今（8）日在Facebook粉專發文表示，日常生活中有許多壞習慣，都是比熬夜更傷肝的行為，若不改正這些壞習慣，肝臟會受到極大的損害，最後將犧牲自己全身的健康。他也提醒，這「3種生活習慣」若不改，將比熬夜更直接地傷害肝臟。

1. 喝太多酒：

喝酒肯定是傷肝的主要兇手之一，因為我們喝進去的酒精所產生的代謝物，都需要肝臟來大量的解毒。長期喝酒，輕微的狀況只會損失一些肝細胞，但嚴重的話，會發生不可逆的大量肝細胞損傷，甚至可能演變成「酒精性肝硬化」，進一步就容易發展為「肝癌」。

2. 吃太多藥：

在沒有醫生指示下，胡亂吃一大堆藥，很容易傷害到肝臟功能。肝臟作為身體的解毒器官，幾乎參與了所有藥物的代謝，很多藥物的說明書內容，也會註明藥物不良反應其中一個副作用，就是對肝臟功能有一定的影響。所以如果沒有在醫生指示之下，胡亂吃藥或吃太多藥，是比熬夜更傷肝的。

3. 吃太飽：

生活中食物太豐富，譬如三餐總是大魚大肉、吃很多高熱量、高糖、高油膩食物，這些過度飲食下的食物，會讓脂肪擠壓在肝細胞內，而使肝臟細胞在長期擠壓之下，容易受到損害，久而久之就發展成「脂肪肝」，嚴重的脂肪肝會損害肝臟的功能。

肝病 癌症 熬夜

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