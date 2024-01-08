台灣人的驕傲！2023年討論度爆棚的十大運動員

台灣人的驕傲！

一場比賽不僅有熱血的感受，還有許多懊悔、感動、悲憤、快樂等令人印象深刻的瞬間！體育賽事總是讓人熱血沸騰，當你我盡情吶喊、為運動員加油，能讓人瞬間忘記煩惱，沉溺在精彩的賽事當中。

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出2023年討論度爆棚的十大運動員，一起來看看你是否還記得那些精彩片段呢？

image source：FB／中華奧會 Chinese Taipei Olympic Committee





No.10 吳念庭

棒球前旅日好手吳念庭在去年經典賽對上巴拿馬的比賽中，七局下半敲出全壘打，也是該次賽事的首支全壘打，四場比賽下來一共敲出5支安打，跑回三分，打擊率0.333，優異的表現也引起網友關注與討論。

吳念庭近日宣布離開原本效力的球隊埼玉西武獅隊，預定將回到台灣繼續球員生涯，讓許多球迷相當期待，「台灣人在台灣等你」、「回台灣打球也很棒，你在哪裡都會支持你」、「我們真的很想看你打球，回台灣吧！」、「歡迎回家享受全世界最熱情的台灣球迷歡呼」。

No.9 謝淑薇

「台灣網球一姊」謝淑薇在休兵18個月後復出，就接連奪下法國公開賽、溫布頓錦標賽女雙冠軍，克服紅土到草地的轉換，完成「海峽大滿貫（Channel Slam），世界女雙的排行一路上升到第6，實力備受國際關注。

謝淑薇大滿貫生涯中的6冠分別和4個不同搭檔拿下，也讓媒體大讚謝淑薇實力不在話下，不論搭擋是誰都能展現最佳實例，更被球迷封為「百搭天才」，網友大讚「近十年溫網就有四座是淑薇的，還跟了不同搭檔！只有淑薇能超越淑薇」、「非凡且偉大的成就」。

No.8 吳哲源

去年經典賽中，樂天桃猿投手曾仁和背部不適、恢復不及，確定無法參賽，教練團決定由中信兄弟投手吳哲源遞補上陣，在對上荷蘭隊的比賽時，吳哲源投了4.1局，用球60球，投出37顆好球，僅被敲出一支安打，無失分，完全壓制住荷蘭隊排出的大聯盟資歷先發9人打線，成為該場比賽的重要功臣。

該比賽的好表現引起大批球迷注意「讓我看到本土球員的希望」、「雖然是遞補上陣的，但表現出乎意料的好」，甚至還有球迷將其冠上「王建民傳人」的綽號。

No.7 林子偉

前美國大聯盟球員林子偉在去年經典賽中，以超強防守美技和適時一擊，讓全場球迷歡呼聲不斷，之後再度入選亞運，雖然打擊表現並不如預期，引起網友熱議。

旅美11年的林子偉去年決定結束在海外生活回到台灣，宣布台鋼雄鷹買斷其合約，但在之後的季中交易案中，台鋼雄鷹與樂天桃猿以狀元林子偉換來王溢正、藍寅倫、翁瑋均3位選手和王柏融的契約權轉讓，引起網友熱議，「加油期待明年雙方的隊形陣容」、「職棒正常的生態，旣能製造話題，更能熱絡交易市場，創造了三贏」。

No.6 王威晨

中信兄弟隊長王威晨去年在三壘防區展現穩定的防守能力，順利達到金手套三壘手5連霸，目前聯盟金手套最多連霸紀錄是六連霸，王威晨表示將會努力爭取。

王威晨坦言，該季在打擊數據上並沒有表現的很好，沒有藉口，但會繼續努力，「雖然打擊不夠好，但相信會越來越進步的」、」「王威晨真的可以說是中職守備最頂三壘了吧」、「期待王威晨可以持續推高金手套紀錄」、「不愧是先發三壘手」。

No.5 江坤宇

效力中信兄弟的江坤宇年僅23歲，去年再度拿下中華職棒游擊金手套獎，成功在該獎項四連霸，兼具實力、球場精彩表現及正面討喜形象，深獲球隊、球迷與媒體喜愛，除了是隊上的「團寵」，還榮登2023年人氣王。

人氣很旺的江坤宇，擁有超長綽號「團寵草莓牛奶小可愛游擊柯基國民兒子小白豬老將小可怕江督嘟嘟嘴天竺鼠車車」，讓許多網友笑稱「江坤宇真的太可愛了」、「不虧是綽號小可愛的人，真的個性好討喜」。

No.4 戴資穎

「羽球一姊」戴資穎，2023年的羽球年終賽準決賽中克服9分落後，上演大逆轉一路來到冠軍賽，堅持到最後一刻擊敗對手，創下生涯四度摘下年終賽冠軍的榮耀。

戴資穎透露：「2024年是生涯規劃中打球的最後一年。」表示不論挑戰有多困難，都會堅持下去，球迷紛紛留言鼓勵，「最後一年終究是來了，但也因為時間有限，所以更值得珍惜每一場小戴的賽事，樂在其中才會無限精彩」、「謝謝妳讓我們喜歡上羽球，2024還是會全力支持妳」。

No.3 王柏融

棒球好手「大王」王柏融2023年時宣布結束旅日生活，即便原球隊火腿有意續約，依然決定返台，台鋼雄鷹12月13日召開記者會宣布，將以3年3600萬以上的合約，簽下這名大將。

加入台鋼雄鷹的王柏融表現十分受到大家矚目，「最熟悉的音樂，曾經的感動，歡迎大王回家」、「期待大王的表現，歡迎回家」、「聽到你的應援曲好想哭，謝謝台鋼爭取到夢花火，雖然Lamigo已不存在，但美好的回憶湧出，真的很感謝」。

No.2 林書豪

台裔前NBA籃球明星林書豪2023年初加盟台灣職業籃球聯盟P.LEAGUE+（PLG）的「高雄17直播鋼鐵人」，首戰就拿下21 分，憑藉追平聯盟紀錄的單場13助攻以及6籃板，終止鋼鐵人的4連敗低潮，比賽期間更掀起球迷「MVP」的應援聲。

同年底，林書豪成為自由球員後宣布加盟新北國王，與弟弟林書緯並肩作戰，引起網友熱烈討論，「謝謝書豪願意繼續留在台籃，不管是在哪一隊，你都是我們台灣籃球界永遠的驕傲」、「我們的夢想也成真啦！想看兩兄弟一起打球」。

No.1 張育成

棒球旅美好手張育成結束大聯盟賽季，休季期間獲得美日台韓職棒青睞，落腳處吸引各界關注。張育成一開始因經典賽期間透過經紀公司拒絕徵召，陷入「逃兵風波」，最後決定披上國家隊戰袍參賽，面對網友嘲弄展現高EQ，只要上壘都會比出敬禮手勢，逐漸改變網友態度，稱他為「永遠忠誠」的國家英雄，受封「國防部長」。

張育成在經典賽中證明自己的實力，贏回台灣球迷的心，手勢也在全球引起風潮與討論，「永遠支持你，新台灣英雄」、「永遠忠誠，台灣人永遠祝福你」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月25日，2023年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『運動員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統