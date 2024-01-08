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大選返鄉投票 雙鐵購票不如4年前

聯合報／ 記者周彥妤林伯驊鄭惠仁卜敏正／連線報導
2024總統大選進入最後一周，藍綠各地大造勢，圖為國民黨在高雄舉辦大造勢，選情熱呼呼；但今年返鄉投票雙鐵購票潮不若往年，似乎出現兩樣情。記者劉學聖／攝影
2024總統大選進入最後一周，藍綠各地大造勢，圖為國民黨在高雄舉辦大造勢，選情熱呼呼；但今年返鄉投票雙鐵購票潮不若往年，似乎出現兩樣情。記者劉學聖／攝影

周六是大選投票日，台鐵與高鐵統計4天選舉疏運期間的車票銷售狀況，截至昨天，雙鐵共售出48萬張車票。據台鐵內部觀察，相較4年前的總統立委選舉，今年的訂票率較冷，搶票並不踴躍，但不排除返鄉投票的長途旅客改搭高鐵。至於周六投票日的天氣，各地高溫約20至22度、天氣大致穩定，有助提高投票率

國民黨南市黨部主委林進旺說，今年確實返鄉沒如此踴躍，因為4年前被民進黨以「反送中」事件誤導、認為沒投票國家會危險，今年危機意識相對低，但仍要鼓勵年輕人回家投票，國民黨就只差最後一哩路。國民黨高雄市黨部主委黃昭順表示，從國民黨中南部幾場造勢活動看來，支持者熱情是夠的，相信最後幾天會更熱。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，尚未注意到返鄉投票熱度，但他有感覺今年台南的基層民眾對選舉不像之前那麼熱，由於台南是民進黨總統候選人賴清德本命區，為了提高投票率，最近都大力鼓吹請支持者出來投票，以及促請支持者鼓勵孩子回家投票。

台鐵公司昨指出，1月12日至15日選舉疏運期間，共售出17.5萬張車票，全線對號列車平均售票率約43%，部分尖峰時段列車尚有座位，持續觀察旅客訂位情形，另備有列車編組，研議於尖峰時段再增開列車。

2024總統大選進入最後一周，藍綠各地大造勢，圖為民進黨在桃園為原住民立委候選人造勢，選情熱呼呼；但今年返鄉投票雙鐵購票潮不若往年，似乎出現兩樣情。記者季相儒／攝影
2024總統大選進入最後一周，藍綠各地大造勢，圖為民進黨在桃園為原住民立委候選人造勢，選情熱呼呼；但今年返鄉投票雙鐵購票潮不若往年，似乎出現兩樣情。記者季相儒／攝影

台鐵表示，選舉疏運期間，全線平均運能較平日增加5.2%，包括西線增加2.4%、東線增加12.6%、南迴線增加4.7%，總座位數較平日增加超過4萬個。與上屆2020年總統與立委選舉疏運比較，總座位數增加8.89%、總座位公里增加9.76%，運能大幅提升。

高鐵則表示，選舉疏運期間共加開95班次列車（南下44班，北上51班），總計4天提供719班次列車的旅運服務；2020年總統與立委選舉則加開54班次，為期4天選舉疏運期間，提供667班次列車。

高鐵昨統計，截至昨下午4時30分，共售出約30.5萬張車票，選舉疏運期間，特別擴大自由座運能，投票日前夕1月12日下午3時至晚上10時、1月13日投票日上午7時至中午12時的南下，以及1月14日收假日下午1時至晚上9時的北上，上述時段行駛南港至台中間區間列車，均配置8節自由座車廂。

投票率 立委選舉

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