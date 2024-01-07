快訊

針孔藏公司馬桶蓋下…她脫褲驚覺被拍怒報警 46歲惡狼同事慘了

敬老卡不見被民眾撿回派出所 趙少康致謝笑回：都放太太皮包不是故意的

孩童好動愛當夜貓子 中醫傳授呼吸調息法改善

中央社／ 台北7日電
從中醫觀點出發，好動或專注力不足主因是陰虛陽亢，尤其孩童愛當夜貓子可能造成陰陽不平衡，中醫傳授呼吸調息法，建議可在早、中、晚及睡前進行，有助安神入眠。圖／中央社
從中醫觀點出發，好動或專注力不足主因是陰虛陽亢，尤其孩童愛當夜貓子可能造成陰陽不平衡，中醫傳授呼吸調息法，建議可在早、中、晚及睡前進行，有助安神入眠。圖／中央社

中醫觀點出發，好動或專注力不足主因是陰虛陽亢，尤其孩童愛當夜貓子可能造成陰陽不平衡，中醫傳授呼吸調息法，鼻吸3秒、嘴吐6秒，有助早入睡可緩解孩童好動、注意力不集中。

開業中醫診所院長郭哲彰今天在線上講座分享，中醫古籍裡沒有「注意力缺失與過動障礙」病名記載，但根據臨床表現可歸於中醫「風證」、「煩躁」等。中醫理論屬於臟腑陰陽失調問題，中醫認為幼兒處在生長發育階段，生發之氣蓬勃，屬於純陽體質。

郭哲彰說，在中醫觀點而言，孩子陽氣偏盛、體質偏熱，呈現陰弱陽盛、陰陽失調。簡單來說，幼兒生理功能比大人旺盛，但構成身體物質卻不如大人完整，只要兩者失去平衡，就會導致發病。當動靜變化失去控制，久而久之自然出現陰靜不足、陽動有餘等過動症狀。

近年研究發現，注意力缺失與過動障礙和生理時鐘有關，個案有入睡延後現象。郭哲彰說，以中醫角度分析，睡眠時陰氣進入肝臟，以利陰陽調和，當孩子晚上11時還不入睡，恐出現陰陽不平衡，建議家長及早介入，避免陰虛陽亢、注意力不集中。

郭哲彰表示，當家長發現孩子有晚睡現象時，一開始可以教孩子「呼吸調息」，平調陰陽，將氣息下壓，避免火氣衝到頭頂。呼吸調息非常簡單，透過鼻吸3秒、嘴吐6秒，每次10分鐘，1天至少做4次，建議在早、中、晚及睡前進行，有助安神入眠。

若進展到注意力缺失與過動障礙，臨床症狀不同，中醫分類為肝腎陰虛、心脾不足、痰熱擾心等，郭哲彰說，除了依實際狀況給予中藥平穩情緒，針灸治療是很多家長選擇療法，透過中醫定神針，或刺激百會、四神聰、合谷、內關、神門等穴位改善專注力、增強記憶力。

中醫 中藥 睡眠

延伸閱讀

「把脈健保給付2000元」讓中醫炸鍋 他提實際數據反駁

學測將登場...考生苦讀易疲倦 中醫教按摩穴道恢復元氣

男子下班外送拚經濟五十肩發作 中醫教3個動作減緩肩部傷痛

🎧｜不同體質冬令如何吃？中醫教你「養生3招」提高進補效果

相關新聞

明晨恐跌破10度低溫！北部先轉雨周三起再冷一波 大選日天氣出爐

中央氣象署指出，明晨新竹縣、苗栗縣、南投縣，可能跌破10度，白天天氣雖回溫，但下半天起北台灣轉雨，周二雨區再擴大，全台有...

被咖啡買一送一燒到？喝多竟有反效果 營養師：1天喝超過這量就NG

明天又要上班了，知名超商或咖啡品牌業者，都會推出買一送一或第二杯半價等優惠，訴求周一上班不「BLUE」，營養師提醒，咖啡...

老人臭出現年輕化趨勢 做了「這件事」味道更濃

老人臭也有年輕化趨勢！中醫師指出，現代人生活習慣改變，有些4、50歲的中年人也會出現俗稱「老人臭」的體味困擾，主要成因包...

孩童好動愛當夜貓子 中醫傳授呼吸調息法改善

從中醫觀點出發，好動或專注力不足主因是陰虛陽亢，尤其孩童愛當夜貓子可能造成陰陽不平衡，中醫傳授呼吸調息法，鼻吸3秒、嘴吐...

帶爸媽出國旅行 不崩潰的訣竅是什麼？

許多人出社會後，與父母聚少離多，而這陣子疫情解封，帶爸媽出國旅行順勢成了一種，難得的親子相處時光，尤其是對於平常很少出國的父母...

北海岸遭綠島飄來不明重油染髒 衛星及無人機查元兇

北海岸自去年12月4日起因受台東綠島不明重油汙染及洋流影響，沿海遍滿油汙，新北環保局連續一個多月派遣應變隊到貢寮區香蘭、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。