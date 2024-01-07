孩童好動愛當夜貓子 中醫傳授呼吸調息法改善

從中醫觀點出發，好動或專注力不足主因是陰虛陽亢，尤其孩童愛當夜貓子可能造成陰陽不平衡，中醫傳授呼吸調息法，鼻吸3秒、嘴吐6秒，有助早入睡可緩解孩童好動、注意力不集中。

開業中醫診所院長郭哲彰今天在線上講座分享，中醫古籍裡沒有「注意力缺失與過動障礙」病名記載，但根據臨床表現可歸於中醫「風證」、「煩躁」等。中醫理論屬於臟腑陰陽失調問題，中醫認為幼兒處在生長發育階段，生發之氣蓬勃，屬於純陽體質。

郭哲彰說，在中醫觀點而言，孩子陽氣偏盛、體質偏熱，呈現陰弱陽盛、陰陽失調。簡單來說，幼兒生理功能比大人旺盛，但構成身體物質卻不如大人完整，只要兩者失去平衡，就會導致發病。當動靜變化失去控制，久而久之自然出現陰靜不足、陽動有餘等過動症狀。

近年研究發現，注意力缺失與過動障礙和生理時鐘有關，個案有入睡延後現象。郭哲彰說，以中醫角度分析，睡眠時陰氣進入肝臟，以利陰陽調和，當孩子晚上11時還不入睡，恐出現陰陽不平衡，建議家長及早介入，避免陰虛陽亢、注意力不集中。

郭哲彰表示，當家長發現孩子有晚睡現象時，一開始可以教孩子「呼吸調息」，平調陰陽，將氣息下壓，避免火氣衝到頭頂。呼吸調息非常簡單，透過鼻吸3秒、嘴吐6秒，每次10分鐘，1天至少做4次，建議在早、中、晚及睡前進行，有助安神入眠。

若進展到注意力缺失與過動障礙，臨床症狀不同，中醫分類為肝腎陰虛、心脾不足、痰熱擾心等，郭哲彰說，除了依實際狀況給予中藥平穩情緒，針灸治療是很多家長選擇療法，透過中醫定神針，或刺激百會、四神聰、合谷、內關、神門等穴位改善專注力、增強記憶力。