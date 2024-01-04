快訊

「鬼故事大師」司馬中原驚傳病逝 享耆壽90歲

軍公教月退金有望調整…政院：已匡列44億預做準備 「會溯及今年元旦」

日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

28歲妙齡女子手痛呼吸喘 檢查發現胸腔有婦科大腫瘤　

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
北部一名一名28歲張小姐近幾個月從左手痛一路變成肩背痛，經電腦斷層發現張小姐前縱膈腔有一顆大畸胎瘤。圖／台北慈濟醫院提供
北部一名一名28歲張小姐近幾個月從左手痛一路變成肩背痛，經電腦斷層發現張小姐前縱膈腔有一顆大畸胎瘤。圖／台北慈濟醫院提供

北部一名一名28歲張小姐近幾個月從左手痛一路變成肩背痛，甚至全身發冷，檢查發現原來是胸腔有顆巨大畸胎瘤，經開胸手術取出及肺部復健找回健康。台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，畸胎瘤是人出生就存在，是否有症狀會因大小而異，民眾發現就要盡早治療，以免病症惡化。

張小姐前陣子因左手痛分別到中西醫求診，但三個月都無顯著改善還更加嚴重，連舉手都有困難；疼痛部位蔓延到肩背，一日更痛到無法離開床上、全身發冷，經檢查發現胸腔有顆巨大腫瘤。不過張小姐因畏懼手術而先僅處理急性症狀即返家，但數天後再次因胸痛、背痛、咳嗽。

經北慈檢查，張小姐位於前縱膈腔的腫瘤有7公分大，已經壓迫神經，洪嘉聰以開胸手術將腫瘤取出，經過化驗，確定是有頭髮、牙齒、肌肉、氣管黏膜和腦組織的成熟畸胎瘤，而張小姐因腫瘤造成的肺積水、咳嗽、手痛都在術後逐漸康復，並透過持續的肺部復健找回健康。

洪嘉聰說明，畸胎瘤是出生就存在於人體的腫瘤，但是否有症狀會因腫瘤大小而異，以張小姐為例，她的畸胎瘤在胸腔逐漸增大，壓迫肺臟且侵犯肋膜造成疼痛，走路需要依賴氧氣，嚴重影響生活；且該畸胎瘤位置臨近主動脈、肺動脈及無名靜脈，若以胸腔鏡微創手術切除有大出血風險，因此醫療團隊選擇正中胸骨切開術，將胸骨鋸開後，將腫瘤與周邊的血管、組織的沾黏剝離，最後將腫瘤完整取下。

洪嘉聰提到，畸胎瘤最適切的切除方式是在不弄破的情況下完整切除，以免腫瘤組織或細胞掉落體內未清除乾淨，造成感染或復發。他也提醒，畸胎瘤雖然大部分是良性的，但無特殊藥物可供治療，民眾一旦發現就要盡早接受治療，並完整切除病灶。

台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，畸胎瘤是人出生就存在，是否有症狀會因大小而異，民眾發現就要盡早治療，以免病症惡化。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，畸胎瘤是人出生就存在，是否有症狀會因大小而異，民眾發現就要盡早治療，以免病症惡化。圖／台北慈濟醫院提供

腫瘤 微創手術 復健

延伸閱讀

全口牙齦腫脹誤以為是腫瘤 醫查出是高血壓藥造成牙齦增生合併牙周病

北市議員王欣儀罹癌住院 今開刀切除腫瘤…術後現況曝光

淋巴瘤、腫瘤檢查用藥暫缺貨 食藥署專案輸入應急！鎵-67是什麼，用於何時？

冏！小黃司機頻放屁臭薰乘客 原來是肚子裡藏了顆大肉瘤

相關新聞

想與機場檢疫犬一起工作嗎？防檢署招募4名領犬員條件待遇看過來

想與機場的檢疫犬一起工作嗎？農業部防檢署委託台灣動植物防疫檢疫暨檢驗發展協會正在招募4名領犬員，領犬員需要配合出差及輪班...

影／左小腿被絞進漁船螺旋槳 潛水教練斷肢被長庚接回已可行走

「只是一瞬間，我的左小腿就斷了」41歲的潛水教練吳先生，去年8月他帶著學員至基隆潮境海域潛水，洋流將他們帶到非潛水區，當...

產工釀罷工 台鐵春節疏運照常加開234班列車 9日起訂票

春節疏運將屆，台鐵產業工會醞釀春節期間發起罷工連署，2月初宣布是否行動。台鐵公司今宣布春節疏運照常，且運能比去年增加；2...

跨年野溪溫泉泡湯上吐下瀉 資深露友疑「這事」惹禍

跨年連假剛過，很多人紛紛在臉書分享連假旅遊生活，但有網友自曝到高雄桃源的十三坑野溪溫泉露營泡湯，事後卻發生頭暈噁心、上吐...

熱血追流星雨大景 醫：留意5症狀、穿衣4建議

年度三大流星雨之首的象限儀座流星雨，將在今天晚間達到極大，視野開闊無光害處是最佳觀景地點，醫師建議，一定要穿暖、戴口罩和...

明上午前6縣市可能跌破10度 總統大選日預估天氣穩定

中央氣象署表示，未來一周三波冷空氣影響，東北季風強弱交替，今白天起減弱，周六晚又增強，下周二減弱，下周三再增強。今晨受輻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。