28歲妙齡女子手痛呼吸喘 檢查發現胸腔有婦科大腫瘤　

北部一名一名28歲張小姐近幾個月從左手痛一路變成肩背痛，甚至全身發冷，檢查發現原來是胸腔有顆巨大畸胎瘤，經開胸手術取出及肺部復健找回健康。台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰指出，畸胎瘤是人出生就存在，是否有症狀會因大小而異，民眾發現就要盡早治療，以免病症惡化。

張小姐前陣子因左手痛分別到中西醫求診，但三個月都無顯著改善還更加嚴重，連舉手都有困難；疼痛部位蔓延到肩背，一日更痛到無法離開床上、全身發冷，經檢查發現胸腔有顆巨大腫瘤。不過張小姐因畏懼手術而先僅處理急性症狀即返家，但數天後再次因胸痛、背痛、咳嗽。

經北慈檢查，張小姐位於前縱膈腔的腫瘤有7公分大，已經壓迫神經，洪嘉聰以開胸手術將腫瘤取出，經過化驗，確定是有頭髮、牙齒、肌肉、氣管黏膜和腦組織的成熟畸胎瘤，而張小姐因腫瘤造成的肺積水、咳嗽、手痛都在術後逐漸康復，並透過持續的肺部復健找回健康。

洪嘉聰說明，畸胎瘤是出生就存在於人體的腫瘤，但是否有症狀會因腫瘤大小而異，以張小姐為例，她的畸胎瘤在胸腔逐漸增大，壓迫肺臟且侵犯肋膜造成疼痛，走路需要依賴氧氣，嚴重影響生活；且該畸胎瘤位置臨近主動脈、肺動脈及無名靜脈，若以胸腔鏡微創手術切除有大出血風險，因此醫療團隊選擇正中胸骨切開術，將胸骨鋸開後，將腫瘤與周邊的血管、組織的沾黏剝離，最後將腫瘤完整取下。