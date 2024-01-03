亞聯客運國道翻車釀15傷 運安會調查揭駕駛出事前頻有1動作

亞聯客運一輛營業大客車2022年8月行駛國道3號途中突然翻覆，造成車上15名乘客受傷送醫，初判肇事原因為客運駕駛變換車道時，與一旁的大貨車發生擦撞。國家運輸安全調查委員會發布事故調查報告指出，事故駕駛行駛過程中，多次出現往左低頭、單手駕車，進行與操作車輛無關動作。

運安會指出，亞聯客運事故駕駛員於高速行駛過程中，多次出現往左低頭、單手駕車，並進行與操作車輛無關動作，而事故發生約1分鐘前，駕駛向左變換車道完成後，更頻繁往左低頭，其視線範圍可能為車門置物架上的行動電話或其他物品，最後因分心未能注意右側車輛動向，以致撞擊右側車道大貨車發生事故。

調查報告指出，事故發生過程中，事故駕駛員不斷有分心駕駛的動作產生，可能導致注意力未完全專注於車外狀況，另多以單手或雙手手肘操控方向盤，當即將撞上右前方大貨車時，難以快速並正確控制車輛動向，增加車輛失控風險。

調查報告指出，亞聯客運雖訂有相關規定與罰則，然於實際管理時未能確實執行，且教育訓練未能發揮其效用，無法透過確實管理及有效訓練來改正駕駛員行為，使其持續以不安全概念駕駛車輛。

運安會表示，國內公路汽車運輸業推動安全管理系統仍有其困難之處，除尚未制定推動安全管理系統相關法規外，若高階管理階層未有較為積極的自主安全管理意識，僅維持既有的安全管理機制，則較難進一步推動更深入安全管理系統管理方式。

此外，事故車輛所配備的影音設備僅能收看衛星電視，並無影音播放系統，致無法播放相關宣導影片，僅能仰賴駕駛員口頭向乘客宣導，或將相關標語張貼於明顯處等方式，以提醒乘客繫妥安全帶。駕駛員向乘客宣導安全帶使用也未有相關標準作業流程。

對此，運安會提出5項建議，針對亞聯汽車客運股份有限公司，應強化駕駛員管理制度及教育訓練方式，並改善駕駛員不安全之分心駕駛及方向盤操作行為；強化宣導乘客使用安全帶作業程序，使駕駛員有一致性宣導；強化公司安全管理機制，提升組織內部的安全意識並形成安全文化。

至於交通部公路局，應督導亞聯客運強化駕駛員管理制度及教育訓練方式，使其能改善駕駛員不安全分心駕駛及方向盤操作行為；督導亞聯客運強化宣導乘客使用安全帶作業程序，定輔導國內公路汽車客運業者導入強化公司自主安全管理機制。