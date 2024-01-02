傳內部「強烈建議別用」 台鐵特等站長新制服遭諷「北韓味」

台鐵公司元旦掛牌成立，多款同仁新制服正式亮相，其中台北、台中、高雄、花蓮等4個特等站站長試辦新制服，採台鐵未曾使用過的灰色系，卻遭網友直言有「北韓味」，還後製北韓領導人金正恩的合成圖，各種Kuso製圖昨晚起在網路社群瘋傳。據悉，內部討論多數「強烈建議不要用」，但最後仍倉促力推試辦上線。台鐵公司回應，將持續蒐集資料，下次更換制服時作為樣式設計參據。

136台鐵局走入歷史，以國營台鐵公司身分開啟新頁。為了營造新氣象，台鐵也設計、調整多款同仁新制服。元旦揭牌儀式上，4位身穿新制服的特等站站長亮相，引發熱議；在網路社群中，除了台鐵內部員工外，連不少相挺台鐵的鐵道迷，都看傻眼，紛紛質疑審美觀固然主觀，但還是有一定參考值，建議慎思。

據了解，直到公司化倒數前夕，台鐵內部都在談論拔河，與會討論多數「強烈建議不要用」，但最後仍未採納相關意見，執意先上線試辦。

台鐵公司表示，台鐵運務人員歷代制服向來採深藍色系，此時值台鐵公司化之際，特別從四個特等站站長試辦新制服，採用台鐵未曾用過的灰色系，設計雙排釦西裝外套，並於上領、袖口不同顏色滾邊、金色鈕釦為常有設計，增加特等站長尊榮感。

台鐵公司指出，特等站長制帽恢復穗禾，帽帶為金色，與一般站長黑色帽帶不同，與現行車站站長制服有所區別，能帶給旅客全新感受。

對於外界評論，台鐵公司說，將持續蒐集資料，於下一次更換制服時，作為樣式設計參據。