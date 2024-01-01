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27歲漂亮媽咪從美國飛回台生產 醫讚元旦寶寶很帥
元旦寶寶來啦！27歲的戴小姐在今天清晨5點多，生下1名健康的男寶寶，小名「ＢＯＢＡ」，特別的是，在許多人都想到美國生孩子時，戴小姐和先生卻選擇回到台灣誕下小生命，認為台灣的醫療環境還是比較好。
27歲的戴小姐今天清晨5時30分，生下體重3420公克的第一胎男寶寶「ＢＯＢＡ」，不過孩子的預產期其實是1月15日，不過戴小姐卻在昨天凌晨4點多自然破水，之後就到醫院待產，寶寶迫不及待在元旦當天報到，整個生產過程只花了5分鐘，出生周數為37周又6天。
有些人會選擇到美國生小孩，不過戴小姐卻是專程從美國回台生產，因為覺得台灣的醫療環境等各方面因素，還是比較好一點，心情上還滿興奮的，畢竟原本沒有想過會生到元旦寶寶，也留下在醫院跨年的特別回憶，被問到要不要趁年輕再生一胎時，她笑說「也是可以考慮一下」。
替戴小姐接生的台安醫院婦產科主治醫師陳思銘說，戴小姐順利生下健康的寶寶，大家都非常興奮，以前不會有這種感覺，因為都在忙著接生，現在則是好不容易才盼來一個，而且這個是「掉下來」，因為本來預計是今天待產、明天生產，他也稱讚「ＢＯＢＡ」是個很帥的寶寶，「他也滿配合的，讓我睡了一覺、媽媽也睡了一覺」，早上大家心情快樂地迎接他的出生。
陳思銘直言，現在孩子越生越少，內政部統計，2023年上半年出生人數約6.6萬人，出生率約千分之5.71，接下來的龍年可能會好一點，但整體而言出生率還是低，這是一個令人擔憂的問題，過往的龍年，因為大家都想生龍寶寶，新生兒數會增加，但現在看來沒有感覺，目前看起來都跟平常差不多，這個隱憂是國家要擔心的問題。
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