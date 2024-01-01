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近萬人元旦健走 紀政成合照亮點

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

近萬名民眾排成長長人龍，沿著河濱的美景健走元旦健走活動1日盛大登場！「元旦健走」發起人、飛躍羚羊紀政受訪時表示，本次有超過萬人參與活動，但因為人數限制，僅開放6千人報名。一路上不斷有人來找紀政合照，說著「新年快樂」、「我曾是你後援會的成員」。

台北市府體育局與希望基金會1日舉辦的「元旦健走」活動，路線規劃於花博廣場集合，沿著大佳河濱公園行走，最後再返回花博廣場，路程7公里，包括台北市副市長林奕華、前立法院長王金平、衛福部國民健康署副署長賈淑麗都到場共襄盛舉。

元旦健走開始之前，花博廣場已經擠滿了人，不少民眾穿上羽絨服禦寒，還有不少人帶著小朋友或毛小孩一同健走，活潑的模樣引起許多人的關注。其中，還有民國11年出生的百歲人瑞老頑童林友茂參與，更是他連續七年參與活動。

王金平表示，「能健走是我們的福氣」，尤其健走還不會受到天候與場所的限制，盼民眾養成好習慣，安心迎接健康。賈淑麗則強調，「每日一萬步，健康有保固」，世界衛生組織也指出，健走與騎腳踏車是最健康的生活習慣之一。

紀政也參與本次的健走活動，一路上不少民眾前來與「飛躍羚羊」合照，紀政都會熱情的回應，當紀政遇到認識的人的時候，也會碰拳打招呼，互道新年快樂。

當被問到對今年奧運的看法時，紀政表示，「明年要發起奧運正名運動」，連忙被身邊的友人阻止，希望能聚焦本次健走行動上。紀政話鋒一轉，才提到響應「每日一萬步，健康有保固」的理念，雖然有近萬人想要參與活動，但因為人數限制，僅開放六千報名參與，報名者有機會抽中兩個十萬元之獎金。

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