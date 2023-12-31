跨年夜降溫 國健署提醒4招預防心血管疾病

今晚跨年夜，氣象署預估入夜冷空氣明顯增強。國健署提醒，天氣冷要保暖熱身、記得補水但注意熱飲溫度、小心室內外進出環境溫差及泡溫泉注意時間，多管齊下預防心血管疾病。

中央氣象署表示，今天入夜後冷空氣強度明顯增強，各地溫度逐漸下滑，預估跨年夜當時溫度各地約攝氏17、18度，提醒民眾做好保暖措施。

衛生福利部國民健康署指出，天冷及溫差過大時，特別容易促發心血管疾病；根據世界衛生組織（WHO）資料，約8成的過早死亡其實可避免。為預防低溫引發心血管疾病所導致的重病或死亡，提醒民眾從衣、食、住、樂4方面「暖心」。

衣著方面，應穿著保暖衣物，且加強頭頸部及四肢末端的保暖，跨年出遊的民眾最外層可再添加具有防濕與防風功能的外套。

食的部分，年末聚餐多，飲食要均衡，避免大吃大喝；另建議隨身攜帶溫開水以便隨時補充，少喝含糖飲料，更不要喝酒取暖，攝取食物的溫度不要超過65度。

更不要忽略室內溫度過低對身體的影響，即使在家也要備妥保暖衣物在隨手可拿到的地方；如使用瓦斯爐或熱水器則應注意通風，避免一氧化碳中毒。

天冷不少人會想泡溫泉，但泡溫泉應注意每次勿超過15分鐘、水溫勿超過40度。且建議最好在飲酒或吃大餐後，間隔2小時以上再泡，並結伴而行，以相互照應。

國健署指出，心血管疾病又被稱為「沉默殺手」，不少患者是在第一次發病後，才知道自己健康出了問題。而高血壓、高血糖、高血脂是心血管疾病3大危險因子，得到心臟疾病風險比較高，更需注意。

國健署提醒，一旦出現疑似胸悶、喘不過氣、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順的中風症狀時，應迅速撥打119搶回寶貴生命。