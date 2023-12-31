賴清德贊成公開高端疫苗合約 高端：如要解密應一視同仁

高端疫苗近日再度被討論，藍營昨播出聲稱是高端董事會錄音檔內容，昨天的總統辯論會上，藍綠白也展開攻防，民進黨總統候選人賴清德表示，贊成應該要公開，高端公司回應，如要解密，除要雙方同意，如要解密，也應一視同仁、一起解密所有疫苗供應合約。

高端疫苗採購合約封存30年，也成為昨天辯論會的交鋒焦點。民眾黨總統候選人柯文哲提問民進黨總統候選人賴清德認同嗎？賴清德說，檢舉案檢調單位已查明完畢，沒有任何弊端，若有進一步證據可以去檢舉。國民黨總統候選人侯友宜則質疑，賴清德現在是副總統就解密，做不到的話，他當選總統來解密比較快。

賴清德昨表示，「我贊成應該要公開」，因為高端的價格已公布，立法院已調閱過，監察院也已審議過，他認為人民有知的權利，也可以避免不斷惡意的攻擊，他今天受訪時再次重申應該公開，認為這時候公開是符合社會公義的。

高端公司發言人李思賢說，高端是上市櫃公司，一向都要遵守跟政府之間簽訂的合約與法律規範，要解密也要雙方都同意，但包括BNT、莫德納、AZ等所有新冠疫苗供應商，大家都簽有保密條款，是不是要一起解密？

「天秤上要公平對待每一家公司，不能大家懷疑我就一直要我解密」，李思賢表示，高端公司是上市櫃公司、有4萬股東，還是要維持股東權益和投資者心聲，這方面大家應當要好好再思考一下，而且高端也僅僅採購500萬劑，其他國外供應商採購數千萬劑、金額更龐大，選舉期間大家都會有很多想法，但全民更關心的是政府的資源跟資金運用，有沒有合理、共同攤開來大家一起檢視。

國民黨立委候選人廖偉翔等人，昨播出聲稱是高端董事會錄音檔內容，內容提及「採購價格不低於700元」、「假設疫苗沒有太有效果，嘗試提高抗原」、「一路開綠燈等」，李思賢表示，臨床試驗本就會分高、中、低劑量，2020年11月底進行第一期臨床試驗，中、高劑量成果均佳，須選定要以高劑量或中劑量進行第二期臨床試驗，音檔中的討論僅是討論，萬一中劑量臨床試驗失敗，須再以高劑量進行臨床試驗，這本是廠商應承擔的風險。