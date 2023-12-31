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跨年夜狂歡迎接2024年暗藏5大危機 醫曝這一危機最致命

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
北醫附醫急診重症醫學部前主任、開業醫師高偉峰說，跨年狂歡之際，暗藏昏倒、失溫、猝死等危機，在歡樂的氣氛下，一定要多注意自身安全。圖為去年底至今年元旦的台北101跨年煙火人潮。本報資料照片
北醫附醫急診重症醫學部前主任、開業醫師高偉峰說，跨年狂歡之際，暗藏昏倒、失溫、猝死等危機，在歡樂的氣氛下，一定要多注意自身安全。圖為去年底至今年元旦的台北101跨年煙火人潮。本報資料照片

今晚就是一年一度的跨年夜，許多民眾準備狂歡一整夜，迎接2024年。不過，跨年狂歡之際，竟暗藏5大危機，曾有支援台北市府前跨年活動緊急救護站多年經驗的，台北醫學大學附設醫院急診重症醫學部前主任、開業醫師高偉峰表示，跨年狂歡之際，暗藏昏倒、失溫、猝死等危機，在歡樂的氣氛下，一定要多注意自身安全。

第一、跨年活動人潮擁擠，要多注意腳步，避免引起踩踏事件：

近年來，令人印象深刻的踩踏事件，為去年萬聖節假期在南韓梨泰院發生的踩踏事故，造成逾150人死亡、近200人受傷，同屬大型活動的跨年活動，也是人潮眾多，必須注意。高偉峰說，研究指出，大型活動發生踩踏事件時機，多在進場及離場兩大時段，其中以離場最爲常見。

高偉峰提醒，跨年活動結束散場時，民眾不要互相推擠，尤其是下樓梯時要特別注意，如果一個人不小心跌倒，後面的人順勢踩踏下去，容易引發連鎖效應，一發不可收拾。民眾如果擔心散場時，人潮眾多，建議可以選擇提早離場，或多走一段距離，到人潮較不擁擠的地方，再搭車離開。

第二、參與跨年活動，民眾昏倒為最常見，兩大原因常被忽略：

高偉峰說，美國曾有研究指出，民眾參與跨年演場會昏倒的兩大原因，其一為空腹，許多民眾為及早進入活動現場，提早前往排隊而沒有吃東西、喝水，當活動開始後，因低血糖昏倒，或是活動、演場會開始後，上廁所不方便，不敢喝水，也容易昏倒，提醒參與跨年活動要適時吃東西、喝水。另一昏倒原因是，演場會時情緒亢奮，不斷地尖叫或是推擠，一時吸入的氧氣不足，也容易昏倒，民眾應多注意。

第三、跨年時情緒亢奮，容易引發猝死，不可不慎：

美國另有研究指出，在美國一年中最仍易發生猝死的時間，分別是聖誕節假期與跨年夜。高偉峰說，原因是這段時間，民眾情緒較為亢奮，此時交感神經興奮、血壓上升，如果有不明原因胸痛、頭暈、呼吸困難等症狀，應速就醫，或有心血管病史者應提高警覺，而在跨年夜時，他也曾收治癲癇發作患者，建議糖尿病、高血壓、癲癇等慢性病用藥應隨身攜帶，按時服藥。

第四：跨年夜氣溫降低、病毒活躍，洋蔥式穿衣法、口罩缺一不可：

許多民眾參與跨年活動，更會狂歡一整夜，並迎接新年曙光。高偉峰說，此時應多注意身體保暖，最好採用洋蔥式穿衣法，包括貼身的發熱衣、舒適的外出服、毛衣、羽絨外套等，帽子、手套應要適時戴著，且跨年活動人潮擁擠，也是流感、新冠等病毒傳播、擴散的最好時機，也最好佩戴口罩，以防感染病毒，最近此類病人人數已有上升趨勢。

第五：跨年夜飲酒過量，容易增加路倒猝死機會，「這一點最需要注意」：

高偉峰說，擔任北醫附醫急診重症醫學部前主任時，於跨年夜在急診值班觀察發現，因醫院地點鄰近台北101，許多民眾看完跨年煙火後，繼續喝酒狂歡整夜，但卻喝過量，最常於凌晨12時至清晨6時，發生路倒事件，送醫人數約為5至10人，但喝酒路倒時，身體容易失溫，或是不小心被嘔吐物噎到，可能發生猝死，「這一點最需要注意」。

以酒精濃度為58％的高粱來說，一名體重60公斤成人，約喝200CC就已有神智不清，400CC則達致死劑量。高偉峰說，臨床上，就曾收治喝酒過量的路倒民眾，已出現呼吸衰竭，必須緊急插管搶救的狀況，提醒跨年夜喝酒狂歡最需注意，千萬不要喝過量，避免發生憾事。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

跨年 醫學 美國

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