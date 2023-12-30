影／玉山今飄雪元旦仍有機會 明起轉冷 恐淋雨跨年迎曙光
若要迎元旦曙光，他說，花東地區降雨沒其他地方明顯，看曙光機率稍微高一點，可能是雲縫中碰碰運氣看到陽光。
趙竑表示，今明兩天比預想的水氣多一點，今天上午各地都有降雨情形出現，主要因為南方有水氣往台灣輸送。北部今天上午持續性降雨，不過將轉為有空檔的局部短暫雨；中南部因為又有一波水氣進來，慢慢會有降雨狀況。東半部地區屬於迎風面，整天都有短暫雨。
趙竑說，下周一是轉乾的過程，吹東北風，基隆北海岸、東半部地區可能仍有些降雨，其他地方的環境逐漸轉乾。下周二天氣最穩定，轉為偏東風，除了東半部可能零星飄雨，其他地區多雲到晴、可以看到陽光。
下周三又有一波東北季風再度增強，趙竑表示，可能水氣比較多，北部、東半部地區可能慢慢又有降雨的狀況出現。不過，背風側的中南部持續是多雲到晴的天氣。
未來一周溫度趨勢，趙竑說，今天高溫21至25度；明天冷空氣逐漸南下，影響仍以北台灣為主，高溫可能20度，其他地方22至25度。這波冷空氣最明顯是影響下周一至周二清晨，跨年夜各地感受上比較涼冷，各地低溫15至17度左右，沿海空曠地區風力增強影響，可能再低1度左右。
今天上午玉山飄雪，跨年元旦是否還有降雪機會？趙竑表示，今天受到南方雲系影響，明天還是有華南水氣影響台灣，到元旦仍有些許水氣，不過在逐漸減少過程，這波冷空氣沒有這麼強，元旦清晨3000公尺以上高山有降雪機會，其他山區可能有積冰、路面濕滑現象。
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