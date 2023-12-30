浴室磁磚縫發霉 ！內行人用「1神物」擦完發亮 網大推：超有感

浴室因為長期使用，加上台灣天氣潮濕，很容易就產生水垢甚至發霉，有網友表示，家裡浴室磁磚縫隙卡了許多霉斑，結果用了「過碳酸鈉加溫水」清潔效果相當好，磁磚馬上乾淨到發亮。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，最近天氣冷，決定要打掃當運動保暖身子，因為家裡浴室磁磚縫隙卡了許多霉斑，她使用「碳酸鈉加溫水」來擦拭，結果「很有感」，牆壁馬上乾淨到發亮，並表示下次要試試看抽油煙機。

不少過來人也大推，「這包真的滿好用的，衣服的陳年汗漬都泡得起來」、「過碳酸鈉拿來洗白色衣服也很有感喔！重點是要用溫熱水才有效」、「這款真的好用，稀釋後噴馬桶除臭、去污、漬都很有感，除馬桶外很多地方都可用它來清洗的，且不費力」、「抽油煙機上的網片都是油，泡一下不用刷，幾乎都不卡油」。

但也有人表示，「個人覺得小蘇打粉去油比較厲害，過碳用來泡餐具殘色、茶漬比較厲害」、「過碳酸鈉用噴瓶要小心，因為它會有氣體，不留意會爆瓶，氣壓加上熱水會很慘，我就有慘痛經驗，一隻手跟脖子都是燙傷，很久才好」、「用過碳洗過白鞋黃漬洗不掉，用蘇打粉洗的白淨」。