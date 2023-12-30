不斷更新／元旦連假首日國道9地雷 這時段上路最好走

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今天是元旦連續假期首日，目前國道各路段車流順暢，國5南下已出現車流。高速公路局預估今天國道交通量為116百萬車公里，為年平均平日（90百萬車公里）1.3倍，其中，南向交通量可達64百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統，西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，西部國道南向用路人建議上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，若仍必需在上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次於上午8時過後再出發。

國道今天相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局提醒，民眾行駛國道途中，切勿因觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3000元以上6000元以下罰鍰。

高公局表示，民眾行駛國道應專心留意車前狀況，保持行車間距及車速，避免因觀賞跨年煙火而放慢車速或於路肩逗留，影響行車安全。

高公局表示，元旦跨年當晚將協請國道公路警察局在國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛，請民眾務必依規定行駛，避免發生追撞事故風險及避免受罰。

此外，公路局東區養護工程分局表示，蘇花路廊預估今天將出現南下最大車潮，南下全日交通量約1萬3000輛次／日，當日首波車潮將自凌晨4時起湧現，尖峰時段最高車流量達980輛／小時以上，車多時段平均車流量約850~950輛／小時，壅塞情形預計將持續至下午2時以後緩解。