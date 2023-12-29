中華快遞績效獎金提升至15% 工會宣布暫緩罷工行動

中華郵政子公司中華快遞去年起因低薪與績效獎金問題引發勞資糾紛，中華快遞公司昨天召開董事會決議將績效獎金從稅前淨利10%提高為15%。中華快遞工會今發表聲明表示，訴求已階段性達成，將暫緩罷工投票及罷工行動，呼籲公司勿再跳票，盡速簽訂團協，解決根本問題。

中華快遞負責1400間本土銀行分行農曆年前支票、文件配送，公司及工會去年起針對低薪與績效獎金問題未達共識，工會預告要在明年初罷工。中華快遞公司昨天召開董事會因應，會中決議將績效獎金從稅前淨利10%提高為15%。

中華快遞工會表示，歷經6次團體協約協商會議及多項行動，要求政府及中華快遞公司針對績效獎金等訴求誠信協商並簽訂團協，同時準備罷工投票，最終才讓中華快遞公司董事會決議將績效獎金稅前淨利調整成15%，這也正是工會最一開始提出的團體協約版本，代表勞資雙方在績效獎金已有共識。

工會指出，明年1月19日將會是工會與中華快遞公司第7次團體協商會議，在此嚴正呼籲公司誠信協商，同意將「績效獎金15%」的共識條文納入團體協約，在資方沒有跳票的前提下，工會同意暫緩罷工投票以及罷工行動，以維持銀行作業穩定及金融秩序。

工會表示，針對中華快遞就績效獎金問題已數次爆發爭議，簽訂團體協約才是根本解決之道，雙方履約的前提下，工會也須遵守和平義務，而不是每每迫使工會抗爭，引發社會關注後，交通部才在年前、選前「僅解決當年度的爭議」。

工會也向交通部長王國材喊話，應與勞動部長許銘春合作，要求中華快遞公司簽訂並履行團體協約，由民進黨政府帶頭做出良好示範，落實誠信協商。