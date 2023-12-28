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後天練習培養「幸福感」！專家：每天記錄3件生活中的好事有幫助

中央社／ 台北28日電
自媒體「哇賽心理學」總編輯蔡宇哲28日接受蘋果公司邀請進行媒體聯訪，他表示，只要每天記錄3件生活中美好的小事，持續14天，就可以提高日常幸福感。中央社
自媒體「哇賽心理學」總編輯蔡宇哲28日接受蘋果公司邀請進行媒體聯訪，他表示，只要每天記錄3件生活中美好的小事，持續14天，就可以提高日常幸福感。中央社

蘋果公司12月中在iOS 17.2作業系統更新推出全新「日誌」App，幫助使用者透過寫日誌的方式來反思。心理學專家指出，幸福感可以靠後天練習培養，只要每天記錄3件生活中美好的小事，持續14天，就可以提高日常幸福感。

使用者透過iOS 17.2的日誌App，可以記錄及書寫生活中的日常時刻和特別事件，並附上照片、影片、錄音、地點等內容；裝置端機器學習技術提供個人化的建議，可找出日誌內容的靈感，還能自訂通知幫助使用者養成書寫習慣。

自媒體「哇賽心理學」總編輯蔡宇哲今天接受蘋果公司邀請進行媒體聯訪，他表示，現代人容易發生手機成癮等問題，不過「水能載舟，亦能覆舟」，手機也能成為練習培養幸福感的工具。

目前為中正大學心理學系兼任助理教授的蔡宇哲說，諾貝爾經濟學獎得主塞勒（Richard H. Thaler）曾提出稟賦效應（Endowment Effect），當人們擁有某項物品時，對這項物品的價值評估，會大於未擁有這項物品的時候。

他解釋，曾有研究找來一群美國大學生，其中一半學生擁有馬克杯，另外一半沒有；研究發現，沒有馬克杯的學生平均願意用2.75美元（約新台幣84元）購買一個馬克杯，但原本擁有馬克杯的學生卻想以5.25美元以上的價格賣掉。

「人性比較容易注意到壞事，比較不容易注意到好事」，蔡宇哲分析，就生物的天性而言，記得不好的事情，對生存比較有幫助；發現或記得好事情的能力，往往需要靠後天練習。

他表示，根據正向心理學研究，只要每天記錄生活當中單純而美好的小事，持續記錄14天，就能提高日常幸福感。例如與新認識的朋友大聊育兒經、睡前和小孩一起看書，有些美好的小事一直都存在，只是自己可能太忙而忽略它。

蔡宇哲說，或許有些人會覺得，用App記錄生活很麻煩，但幸福感確實需要在生活當中練習，能讓自己更懂得如何發現美好的小事。

對於想放鬆心情的人，蔡宇哲建議可以使用AppleWatch上的「正念」App調整呼吸，或增加白天的光照時間，有助於失眠者改善睡眠中斷的問題。

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