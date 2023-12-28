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台南氣溫降 老人保暖不慎燙傷個案增

中央社／ 台南28日電

台南近日氣溫偏低，醫院收治因保暖方式不慎造成燙傷或原有傷口惡化個案增加，醫護人員建議老人足部不要靠近電暖器或使用暖暖包，泡溫泉或使用泡腳機注意水溫及時間勿過長。

奇美醫院護理部傷口護理師魏秀慧今天告訴中央社記者，近日因天氣變冷，不少民眾會使用電暖器、暖暖包等保暖工具，但高齡者因皮膚較脆弱，加上神經感覺退化，尤其足部敏感度變差，長時間接觸高溫容易導致燙傷，甚至惡化為蜂窩性組織炎。

魏秀慧指出，有個案是老人家忘了口袋裡放了暖暖包，等發現時皮膚已經出現傷口，還有人睡覺時把電暖器放在腳邊，起床後發現足部皮膚紅腫一大片，甚至被燙出傷口，建議足部不要使用暖暖包，電暖器也要選擇適當位置擺放，足部穿上淺色棉襪，便於觀察是否出現傷口。

她說，有些老人及糖尿病患者會選擇泡溫泉或使用泡腳機，幫助促進血液循環，卻因未注意水溫過高而被燙傷，提醒民眾水溫最好不要超過攝氏40度，若無法精確得知溫度，浸泡前可用手背試一下，每次浸泡時間不宜超過10分鐘。

魏秀慧表示，高齡者或糖尿病患一旦出現足部傷口，傷口感染或困難癒合的機率都比較高，且有不少個案是獨居或「老老相顧」，往往就醫時已經相當嚴重，民眾在天氣變冷時最好提高探視長輩頻率，發現異狀儘速就醫。

暖暖包 保暖

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