健康主題館／常見外傷 挫傷最易凸疤

● 傷口保持濕潤 恢復速度快一倍

● 別以為塗藥讓傷口痛才叫消毒 恐成「長疤」關鍵

每個人終其一生都有機會發生「外傷」，急性外傷的傷口種類繁雜，最常見割傷、挫傷、燙傷等三大類。林口長庚醫院皮膚部主治醫師王芳穎表示，受傷後，傷口大小決定未來留疤的機率。若傷口愈早介入照顧，可降低發炎的時間，疤痕的面積有機會變小。

不過，坊間對於照顧傷口有多種偏方，如拿萬金油刺激傷口或在傷口上貼狗皮膏藥，王芳穎指出，如此很容易使傷口增生組織，養出「凸疤」機率高。

急性外傷傷口有割傷、挫傷（即擦傷）、燒燙傷、刺傷、手術傷口等。王芳穎說，一般民眾最常發生的外傷傷勢，以割傷、挫傷、燙傷為主，其餘在一般人的生活中相對少遇到，以這三類的傷口照顧來說，都可以用同一種的照顧護理方式。

傷口照顧的步驟，最重要的是使用含抗生素藥膏，降低傷口感染的機率。不過，台灣人對於傷口的照顧，常認為要積極殺菌消毒，對傷口恢復較好，如果傷口濕濕爛爛，反而認為是惡化的表現。王芳穎說，組織再生過程中需要足夠水分，濕潤的環境可幫助上皮細胞生長，恢復速度比處於乾燥環境中快一倍以上，因此會降低傷口發炎時間，縮小疤痕面積。

薄荷刺激傷口 加劇發炎

傷口護理3步驟 製表／陳雨鑫 不少民眾會拿萬金油、雙氧水等處理傷口，認為唯有藥品與傷口產生「高度刺激反應」，才是藥品正在殺菌的表現。但王芳穎強調，萬金油絕對沒有殺菌的效果，薄荷反而會刺激傷口，加劇發炎反應，唯獨萬金油的「油」，具有保濕作用，其餘都會造成反效果；雙氧水雖有殺菌效果，但會讓組織的蛋白質變性，增加發炎反應，傷口反而不易恢復。

塗抹凡士林 可保持濕潤

處理傷口最建議的方式，是使用含抗生素藥膏塗抹在傷口上。不過，約二成的國人對於含抗生素藥膏，會出現過敏性皮膚炎的反應。王芳穎說，若已出現過敏性皮膚炎的反應，可改用凡士林塗抹在傷口上，讓尚未長出新皮的組織，處於濕潤的狀態。

傷口的深度決定疤痕的大小，王芳穎指出，只要有傷口，就一定會有疤痕，但是經由照顧，可以讓疤痕變得相對小，卻沒辦法恢復到「完全沒傷口」時的皮膚狀態。

王芳穎說，傷口愈深照顧時間愈長，傷口也比較容易持續發炎，出現組織增生的機率，挫傷是常見傷口中最容易養出「凸疤」的傷勢。若自認處理傷口的能力不足，應尋求皮膚科醫師協助。

除疤針 可抑制組織增生

如果不小心已經養出凸疤，王芳穎建議，可以使用「除疤針」，讓凸疤可以變得平坦一點，因為除疤針的成分為類固醇，可讓疤痕的纖維組織溶解變軟，抑制纖維組織增生。