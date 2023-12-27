獲金鼎獎特別貢獻獎 前衛出版社創辦人林文欽：出版走來很辛苦

在黨禁、報禁年代仍勇於耕耘出版業，更策劃台灣世代作家文集，前衛出版社創辦人林文欽獲得金鼎獎特別貢獻獎！從事出版行業40年的林文欽27日致詞時表示，台灣近年出版環境不好，產能很大，產值卻很小，希望社會能一同關注文化。

獲獎品翻譯出國

本屆金鼎獎共計1258件作品報名，35件作品獲獎、84件作品獲優良出版品推薦，文學作品包括作家賴香吟《白色畫像》、邱祖胤《空笑夢》、鍾永豐《菊花如何夜行軍》與尤巴斯‧瓦旦《魂魄YUHUM》等書。非文學圖書則有《台灣美術兩百年》、《移工怎麼都在直播》等書獲獎。

文化部表示，除了振興出版產業的計畫之外，黑潮計畫也會將台灣優秀文化推向國際，如今年金鼎獎獲獎書，就會透過外國翻譯計畫，讓台灣文本走向國際，提高國際能見度。

林文欽獲特別貢獻

本次特別貢獻獎獲獎者林文欽自1979年擔任出版社編輯，首開策劃台灣年輕世代作家作品集，並於1982年創辦前衛出版社，營運至今已逾40年。行政院副院長鄭文燦回憶說，在當時還有黨禁、報禁的時代，新聞局與警總可以輕易查扣圖書與雜誌，而林文欽在過程中堅持各式各樣的出版，更出版跨越世代斷層的台灣作家文集。

林文欽致詞時表示，40多年是很長的路途，自從1979年退伍已來，出社會的工作第一個工作就是在三民書店工作，也認識三民書局創辦人劉振強，也是他讓自己走出路途，更創立前衛出版社。他也感慨，「一路走來老實說很辛苦，出版業其實不是一個智者應為的工作。」

他說，台灣出版環境近年不好，出版界產能很大，但產值卻很小，這是大家都應該關注的現象，文化滋養都需要所有人一起付出心力的工作。林文欽最後也期許大家能一同宣揚台灣文化，「一同講母語、寫台文，讀台灣書籍」。

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