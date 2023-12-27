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完成4個月頭痛日記 29歲越南新住民獲健保給付針劑治療

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院神經科醫師廖晏輝（左）說，慢性偏頭痛病人應儘早就醫評估治療；右為副院長陳韋達。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院神經科醫師廖晏輝（左）說，慢性偏頭痛病人應儘早就醫評估治療；右為副院長陳韋達。記者邱瑞杰／攝影

29歲越南籍新住民「阿娥」從小就受頭痛困擾，嫁來台灣經營小吃攤，因為經濟壓力變大，止痛藥愈吃愈頻繁。衛生福利部基隆醫院神經科醫師廖晏輝診察後投藥，並鼓勵她完成「頭痛日記」，順利申請到健保給付的「肉毒桿菌素」注射治療，加上調整作息及調適壓力，半年後找回笑容。

廖晏輝說，阿娥從小就常常頭痛，發作時吃點止痛藥就會好。家庭經濟負擔變重後，頭痛變成天天發作，止痛藥越來越沒有效果，愈吃愈多。有一天連吃好幾顆止痛藥，仍然覺得不舒服，才在家人的勸說下就醫。

廖晏輝從阿娥自述經常左側或右側頭痛，壓力大與天氣變化時特別嚴重，合併搏動性的感覺，就是台語說的「丟丟痛」。頭痛時會畏光、怕吵，嚴重時還會嘔吐，根本沒辦法好好工作，連家務都做不了。以前吃止痛藥就能緩解，最近一天要吃好幾顆。安排腦波、電腦斷層檢查正常，排除罹患其他疾病可能性，確認是慢性偏頭痛合併藥物過度使用的頭痛。

阿娥接受醫囑服用頭痛預防用藥，並配合天天作紀錄，努力減少止痛藥的使用。阿娥因為服用3種以上偏頭痛預防藥物都不適應，會有頭暈、手腳麻木等副作用，搭配4個月的「頭痛日記」，成功申請到健保給付的「肉毒桿菌素」治療慢性偏頭痛。

廖晏輝表示，偏頭痛病人確定使用偏頭痛藥物治療無效，提出相關事證及病人頭痛日記，即可申請健保給付的肉毒桿菌注射治療。施打的位置包括頭部及肩頸共31處，每3個月施打1次。

阿娥接受肉毒桿菌素注射治療前3個月，只有稍加改善症狀，但在6個月之後，頭痛幾乎完全沒再發作，後來已經不需要急性的止痛藥，每日的預防性藥物也逐漸調降，未來維持3個月施打1次肉毒桿菌素，加上調整生活作息及調適壓力，生活就能回復正常。

廖晏輝說，偏頭痛是很煩人的疾病，以為吃止痛藥就會好，將演變成慢性的偏頭痛。民眾若察覺在頭痛影響工作或生活，頭痛會帶來噁心感，頭痛時會畏光這3項標準中符合2項，很有可能是偏頭痛，應盡早就醫評估與治療。除了傳統預防性藥物，還有肉毒桿菌素及單株抗體（CGRP）注射治療，只要配合規劃積極治療，即可提升生活品質。

衛生福利部基隆醫院神經科醫師廖晏輝說，慢性偏頭痛病人應儘早就醫評估治療。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院神經科醫師廖晏輝說，慢性偏頭痛病人應儘早就醫評估治療。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院神經科醫師廖晏輝說，慢性偏頭痛病人應儘早就醫評估治療。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院神經科醫師廖晏輝說，慢性偏頭痛病人應儘早就醫評估治療。記者邱瑞杰／攝影

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