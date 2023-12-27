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改裝機車者注意！明年起改管需登記 違者最高罰5400元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為解決改裝機車噪音問題，環境部與交通部推動改裝排氣管認證制度，明年為緩衝期、2025年正式上路。記者胡瑞玲／攝影
為解決改裝機車噪音問題，環境部與交通部推動改裝排氣管認證制度，明年為緩衝期、2025年正式上路。記者胡瑞玲／攝影

機車改裝造成交通亂象，也凸顯噪音擾民，為從源頭解決機車改裝排氣管產生噪音問題，環境部與交通部共同推動改裝排氣管認證制度，改管者需通過噪音檢測並至監理站辦理變更登記，未來1年緩衝期間可免費到地方環保局或噪音實驗室檢測，2025年正式上路後就需付費檢測，未使用認證且檢測不合格者最高罰5400元。

環境部大氣司長張順欽指出，現行制度未禁止排氣改裝，僅規定排氣角度及加裝防燙蓋且不需登記，明年元月起實施新制，將規範機車噪音及排氣角度，但有1年緩衝期，期間改管者可免費至地方環保局或噪音實驗室檢測；2025年正式上路後，改裝車主僅能自費送至實驗室檢測。

張順欽表示，目前全台有6家國環院認證的噪音實驗室其中北部4家、中部2家，2025年新制正式上路，改裝車未認證者通報交通部，並依道路交通條例處900至1800元罰鍰，噪音檢測不合格一律告發開罰，依噪音管制法處1800至3600元。

大氣司表示，統計今年至10月止，噪音陳情件數共有18萬355件。針對噪音攔查部分，環境部與地方政府除加強於夜間時段進行多次環警監聯合稽查行動外，也透過聲音照相科技執法及提高裁處罰責多管齊下；針對改裝排氣管的管理，迄今已核可177組認證排氣管，並均公開在「符合噪音管制標準車輛清冊網站」。

大氣司補充，2021年起啟用聲音照相科技執法，截至今年11月止，執法中的設備有152台、另有54台建置中，累積開罰件數9254件、累積裁罰金額為2277萬6000元，預計2025年全台將設置306套設施；目前以管制機車改裝為主，政策上路後會觀察實施情況，滾動式研議是否也納入汽車管制。

為解決改裝機車噪音問題，環境部與交通部推動改裝排氣管認證制度，明年為緩衝期、2025年正式上路。記者胡瑞玲／攝影
為解決改裝機車噪音問題，環境部與交通部推動改裝排氣管認證制度，明年為緩衝期、2025年正式上路。記者胡瑞玲／攝影

噪音 環境部 科技執法 監理站

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