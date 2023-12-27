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不是中邪！他爬山「整個人傻掉」被帶去收驚 醫查出1指數過高：必須馬上洗腎

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾爬山時整路都不說話，醫師形容「整個人像傻掉了一樣」，就醫檢查才發現尿毒素太高，必須立刻洗腎。 示意圖／Ingimage
有民眾爬山時整路都不說話，醫師形容「整個人像傻掉了一樣」，就醫檢查才發現尿毒素太高，必須立刻洗腎。 示意圖／Ingimage

身體有症狀要盡速就醫接受治療，否則後果可能不堪設想。腎臟科醫師林軒任分享個案，一名病患就診時「整個人像傻掉了一樣」，雖然可以笑著說出自己的名字，但是卻邏輯顛倒。起初家屬還以為是中邪，帶去宮廟收驚，怎知收驚後意識變得更差，才趕快掛急診，檢查出腦波有癲癇波，經洗腎後尿毒素下降，情況有所好轉。

林軒任在臉書粉專指出，不少人好奇腎臟病變差了會怎樣？他指出，腎臟變差會有很多症狀，包含心臟、腦部、腸胃道甚至皮膚等器官都會出現問題，甚至出現「尿毒性腦病變」。

林軒任解釋，「尿毒性腦病變」相當兇猛，當一個人罹患腎臟病到了中後期，尿毒素會逐漸累積，累積到一定程度後，就會對其他器官造成傷害。這是因為大腦中的血腦障壁逐漸被打開，導致電解質和微量元素的平衡被破壞，進而出現認知功能下降、記憶力減退、智力減退、嗜睡和癲癇的症狀。

其中，癲癇是「尿毒性腦病變」最嚴重的併發症，林軒任在診間曾遇過兩名慢性腎臟病患者，體內病毒素很高，但是卻一直猶豫要不要洗腎，直到癲癇發作才緊急「透析」。第一位病人就醫時「整個人像傻掉了一樣」，雖然可以跟朋友一起出門爬山，但是整路都不說話。他也可以笑著說出自己的名字，但是說話內容邏輯顛倒。一開始家人以為該名病患中邪 了，先帶去廟裡收驚，結果發現意識更差，才趕緊帶去急診。林軒任檢查後發現病患的腦波有癲癇波，「他不是中邪了，而是尿毒素太高」，開始洗腎後尿毒素有逐漸下降，癲癇也不再發作。

第二位病人則是經歷短暫的思緒混亂，雖然一開始有在幾秒鐘內恢復，但是狀況卻越來越頻繁，就醫後經洗腎有讓毒素下降，意識也逐漸恢復清明。林軒任建議民眾一旦診斷出「尿毒性腦病變」，就應該立刻洗腎，否則一味的拖延只會讓腦部回復能力越來越弱。

洗腎 腎臟病

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