聽新聞
test
0:00 / 0:00

二期空汙防治 學者批走回頭路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
據環境部監測，今年PM2.5年平均濃度較去年微增。昨大台北天氣霧濛濛，民眾紛紛戴上口罩。記者陳正興／攝影
據環境部監測，今年PM2.5年平均濃度較去年微增。昨大台北天氣霧濛濛，民眾紛紛戴上口罩。記者陳正興／攝影

環境部昨公布統計近八年的空氣品質監測結果，各汙染物濃度均下降，但中部地區PM2.5的年平均濃度卻較去年微增，學者就質疑，第二期空汙防治方案設定的PM2.5年平均濃度目標，卻是強度明顯不足的十三微克／立方公尺，恐讓近四年空汙防制方案已見成效的整體空汙防治進度，走回頭路。

環境部昨公布今年空氣品質監測結果統計，監資司長謝炳輝說明，二○一六至二○二三年空品監測結果，細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度，從廿微克／立方公尺，降至今年十二月的十三點八微克／立方公尺，整體改善幅度達三成以上。

但今年PM2.5及臭氧年平均濃度，分別比去年上升一點四微克／立方公尺、一點八ppb。且儘管環境部二○二○年起執行第一期空汙防治方案，但台中火力發電廠、台塑麥寮六輕、彰化焚化廠所在的中部地區，過去四年PM2.5平均濃度改善幅度不大。

大氣司長張順欽指出，當環境風速低，台灣中部和南部地區日降雨量較少，細懸浮微粒不易擴散，造成局部汙染物累積；但PM2.5達紅色警示天數，已從去年四十五次，降至今年十八次。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯分析，數據顯示用電量負成長，今年一至十一月大型燃煤機組發電量也明顯消減，電動運具缺乏其他政策引導，推動力道較弱且期程遲緩，導致移動汙染源減少的量不如預期。

環境部設定明年起為期四年的第二期空汙防治方案，增訂全國臭氧八小時紅色警示站日數較二○一九年減少百分之八十，全國PM2.5年平均濃度，須改善至十三微克／立方公尺以下，中南部區域PM2.5達到十五微克以下目標。

趙家緯認為，空汙法於二○一八年修法、二○二○年起推動第一期空汙防治，因積極訂定目標，才促成大規模減量，今年PM2.5年平均濃度已降至十三點八微克／立方公尺，二期空汙防治方案僅定為十三微克／立方公尺，改善強度恐怕不足，恐讓空汙防治走回頭路。

張順欽解釋，明年初會請地方政府提空汙防治計畫，二期空汙防治方案也會加嚴汙染物管控，VOC、氮氧化物等，盼二期方案結束後能較目標年達空汙減量超過三成五以上目標。

環境部 空氣品質 細懸浮微粒

延伸閱讀

2期空汙防治「漸進式」 學者見PM2.5目標數字嘆：恐走回頭路

老舊柴油車空汙防治補助 3度延展至明年底、上限8萬元

趙少康指父母死於肺腺癌 國健署：空汙非唯一風險因子

提解方！侯友宜：不要讓高雄年輕、老年人用肺面對空汙

相關新聞

養生村住民年輕化 52歲就入住

台灣後年將邁入超高齡化社會，養生村需求量早已大增，想住進高端養生村的銀髮族，得先支付等同一棟房子、一五○○萬元押金，平均...

二期空汙防治 學者批走回頭路

環境部昨公布統計近八年的空氣品質監測結果，各汙染物濃度均下降，但中部地區PM2.5的年平均濃度卻較去年微增，學者就質疑，...

恐10度以下！台南以北16縣市低溫特報

中央氣象署上午6:34分針對台南以北等16縣市發布低溫特報，到上午恐有10度以下氣溫發生的機率。

環團轟政府 假綠能之名排空汙

環境部昨公布近八年空氣品質監測結果，各汙染物濃度均下降，但環團批評，今年空汙改善原因與經濟成長狀況有關，環境部不能「靠天...

高端養生村 疫後更搶手 得排隊3年

面對超高齡化的社會，愈來愈多中年人提早安排老後生活，老人住宅、養生村因而成為新興選項。只要生活能夠自理，且經費充足，高端...

新冠變異株JN.1竄全球 高風險族快接種

新冠肺炎新變異株JN.1正在全球流行，新冠XBB疫苗對這隻病毒株也可產生抵抗效果，但疾管署統計，全台施打率僅約百分之三。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。