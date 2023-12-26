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弱勢兒少為扛生計不上學 展望會：半工半讀比去年增逾400人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
為西瓜產季預備，小安才有機會打工。一整天要彎腰搬石頭，還有要作各種整理、搬運的體力活。圖/台灣世界展望會提供
為西瓜產季預備，小安才有機會打工。一整天要彎腰搬石頭，還有要作各種整理、搬運的體力活。圖/台灣世界展望會提供

根據台灣世界展望會最新統計，2023年全會服務的4.5萬名弱勢兒童中，約5800名國中以上的孩子需要半工半讀，比去年增加了429人，近一步分析他們的工作種類，超過6成從事服務類工作、有3成是勞務工作，還有近6成兒少必須在學期間打工，而其中約1200名是弱勢的低薪勞動者，薪資甚至未達法定標準，且人數還比去年還多201人。

台灣世界展望會東區辦事處社工督導劉雅萍說，在花東，孩子最常從事「季節性粗工」，例如農曆年前是花東地區檳榔的產季，家裡貧困的孩子在假日時幫忙揹檳榔下山，回到行口（集散點）還要整理，拿給部落零工媽媽處理，部落婦女剪檳榔1公斤的檳榔才賺10塊錢，孩子也不只是當搬運工，還要在行口幫忙整理檳榔，工時長也辛苦，工作一整天只有1200元工資；現在是溫泉季節，溫泉觀光區有房務整理的需求，也都是孩子會從事的工作。

小龍（化名）今年高二，是台灣世界展望會幫助的兒少，劉雅萍說，貧困的孩子十分重視珍惜可以工作領錢的機會，加上檳榔有產季限制，能工作的時機只有這幾個月，「所以當老闆有工作機會時，孩子就會想著有工作機會能去賺錢，乾脆先請假不上學！」不過孩子多是領日薪，加上工時又長，平均下來，可領的錢根本不到最低薪資，而且這種臨時性的工作，根本沒有勞健保保障。

小安（化名）原本很喜歡打籃球，還參加了台灣世界展望會的「籃海計畫」培訓，有固定練球時間。劉雅萍說，有一次小安要請假無法練球，問起原因竟是要去打工整理西瓜田。劉雅萍鼓勵小安，不要要為了打工放棄運動和學習，小安只是不斷的回應「我家沒有錢！」

據展望會統計，全會服務的弱勢兒少中有近500名兒少每星期需工作40小時以上，等於平均每天工作5小時，還有350名兒少是家庭經濟支持者，必須賺錢養家。歲末年終，台灣世界展望會邀請民眾加入「紅包傳愛」活動，透過捐款幫助弱勢家庭的兒少穩定求學、穩定生活，一起成為他們長大的力量。

世界展望會 打工

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