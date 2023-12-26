發熱感覺很短暫！醫師警告2種取暖方式會要人命 不會更溫暖

近日受到冷氣團、寒流侵襲，溫度驟降讓許多人冷得打哆嗦，除了厚重的棉被、大衣禦寒外，不少人也會利用吃火鍋、泡湯、暖暖包、暖氣等方式來取暖，不過醫師黃軒就警告有兩種取暖方式是會要人命的，千萬不要嘗試。

黃軒醫師在自己的臉書寫道，這兩種錯誤的取暖方式就是抽菸取暖、喝酒取暖。黃軒說抽菸並不會使手腳更溫暖，在寒冬中尤其是室外，人的感官都會變得遲鈍麻木，「抽了菸，會感覺像沒抽一樣」。他解釋在冬天的室外，身體會感受非常冷，許多抽菸者都會想趕快抽完進去屋內，但往往在這時就會大口大口地抽得特別快，這時抽進去的有害物質可能會是平時正常抽菸的好幾倍，對身體傷害很大。

不僅如此，抽菸會使血管收縮變窄、變脆、變硬，導致血壓升高，就容易在冬天引發中風、心肌梗塞等疾病，因此黃軒警告「寒流來了，在冷風中抽菸，這是危害健康的動作」。

另外喝酒也不能使手腳加溫，黃軒說雖然喝酒後的確會有短暫的發熱感覺，但那是因為酒精能刺激血管擴張，加速血液循環，使身體增加溫暖感，不過這種方式並不能持久，因為體表的血管越是舒張、鬆弛，體熱的散發就越快，使體溫急驟下降，「身體散熱速度加快且消耗的熱量，遠比酒精供給的熱量還要多」。黃軒警告喝酒取暖，血管會來不及收縮，防止血液散發熱量，身體禦寒能力反而下降，使人易導致受涼或感冒，甚至失温、猝死。

除了這兩種錯誤的取暖方式外，黃軒也提醒進出溫差變化大的地方要注意，尤其許多人喜歡去泡溫泉，最好是先穿好保暖衣物後，才好好進出。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康