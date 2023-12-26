記下來！台東三仙台、太麻里元旦迎曙光及日出時間出爐

已經想好今年要去哪裡迎接2024年第一道曙光了嗎？三仙台遊憩區及太麻里曙光園區是台東兩大著名的欣賞日出景點，元旦當天雖然沒有特別安排節日活動，但有天然美景襯托下，曙光乍現美景仍無比動人。氣象站指出，三仙台的第一道曙光出現在清晨6點10分、完整日出時間為6點34分，太麻里約比三仙台晚1分鐘。

依據中央氣象署預測資料，台東縣成功鎮三仙台遊憩區的日出光芒將出現在1月1日清晨6點10分、日出6點34分，太麻里曙光6點11分、日出6點35分。

三仙台遊憩區的八拱橋施工尚未開放，迎曙光回歸天然景色，今年沒有特別規畫跨年活動。東管處指出，為避免人車擁塞，三仙台遊憩區會有交通疏導人員運用智慧景區管理平台統計車位，停車場若滿，遊客可將車輛移置東17道路停放。

元旦當天，成功鎮公所舉辦「2024元旦健走日出成功牽手迎曙光」，1月1日上午上午6點從成功國小出發，健行至終點站三仙台停車場，全程距離約4公里、50分鐘。