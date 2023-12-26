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記下來！台東三仙台、太麻里元旦迎曙光及日出時間出爐

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
東海岸三仙台日出享有盛名，明年元旦的日出6點34分。圖／東管處提供
東海岸三仙台日出享有盛名，明年元旦的日出6點34分。圖／東管處提供

已經想好今年要去哪裡迎接2024年第一道曙光了嗎？三仙台遊憩區及太麻里曙光園區是台東兩大著名的欣賞日出景點，元旦當天雖然沒有特別安排節日活動，但有天然美景襯托下，曙光乍現美景仍無比動人。氣象站指出，三仙台的第一道曙光出現在清晨6點10分、完整日出時間為6點34分，太麻里約比三仙台晚1分鐘。

依據中央氣象署預測資料，台東縣成功鎮三仙台遊憩區的日出光芒將出現在1月1日清晨6點10分、日出6點34分，太麻里曙光6點11分、日出6點35分。

三仙台遊憩區的八拱橋施工尚未開放，迎曙光回歸天然景色，今年沒有特別規畫跨年活動。東管處指出，為避免人車擁塞，三仙台遊憩區會有交通疏導人員運用智慧景區管理平台統計車位，停車場若滿，遊客可將車輛移置東17道路停放。

元旦當天，成功鎮公所舉辦「2024元旦健走日出成功牽手迎曙光」，1月1日上午上午6點從成功國小出發，健行至終點站三仙台停車場，全程距離約4公里、50分鐘。

2000年千禧年迎曙光活動起，太麻里成為熱門觀賞日出景點，雖然已經連續槓龜23年，每年仍吸引不少遊客來碰運氣。公所指出，曙光園區整修工程進行中，明年元旦不辦迎曙光活動，但仍歡迎遊客來迎接新的年度到來。

元旦當天，成功鎮公所舉辦「2024元旦健走日出成功牽手迎曙光」活動，以健行方式迎接2024年到來。圖／取自成功鎮公所臉書
元旦當天，成功鎮公所舉辦「2024元旦健走日出成功牽手迎曙光」活動，以健行方式迎接2024年到來。圖／取自成功鎮公所臉書
成功鎮公所舉辦「2024元旦健走日出成功牽手迎曙光」活動，以健行方式迎接2024年到來。圖／取自成功鎮公所臉書
成功鎮公所舉辦「2024元旦健走日出成功牽手迎曙光」活動，以健行方式迎接2024年到來。圖／取自成功鎮公所臉書
東海岸三仙台日出享有盛名，明年元旦的第一道曙光將在1月1日清晨6點10分乍現。圖／東管處提供
東海岸三仙台日出享有盛名，明年元旦的第一道曙光將在1月1日清晨6點10分乍現。圖／東管處提供

三仙台 元旦 迎曙光 台東 氣象署 看日出

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