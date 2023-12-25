整理包／公費肺炎鏈球菌疫苗今全面接種 這些人建議自費打

第三階段公費肺炎鏈球菌疫苗今天開打，有164.6萬人符合接種資格，家醫科醫師指出，前幾天在門診陸續有長者詢問相關措施，而不少民眾近期有出國規畫，提醒還是接種疫苗，且最好連流感疫苗一起打，如年滿50歲，且為糖尿病、洗腎等慢性病患者，也建議接種疫苗，高血壓患者出門前要先量血壓、吃藥。

不過到底肺炎鏈球菌是什麼疫苗、哪些族群符合接種資格、疫苗副作用如何、誰屬於不到公費接種年齡，也建議接種？

Ｑ1：感染肺炎鏈球菌會有哪些症狀？

肺炎鏈球菌可經由人與人接觸帶菌的口鼻分泌物傳染，或經吸入含有此病原菌的飛沫傳染，帶菌者可能會因為本身免疫功能減低或同時感染呼吸道病毒性疾病等，導致細菌從呼吸道或血液侵襲器官，進而引發中耳炎、敗血症、菌血症、肺炎及腦膜炎。

常見症狀：咳嗽、氣喘、胸痛、頭痛、頸部僵硬、嘔吐、意識不清等症狀，5歲以下幼童及65歲以上長者是高罹病族群

Ｑ2：公費施打對象與疫苗？

●1958年（含）以前出生的65歲以上民眾

●提供公費接種1劑13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）疫苗。

今起為第三階段：提供給曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13，前二階段已於10月2日及11月27日開打。

Ｑ3：肺炎鏈球菌疫苗接種副作用？

台大醫院副院長、家庭醫學科教授黃國晉說，不管是PCV13或是PPV23，副作用都屬於局部疼痛，不太會出現發燒的狀況。

Ｑ4：除公費對象外，哪些人建議接種？

黃國晉表示，民眾如有出國規畫，「還是打針比較好，連流感一起」，另外如有糖尿病、心血管疾病、洗腎、慢性阻塞性肺病等50歲以上民眾，也建議自費接種；如為免疫功能障礙、化療等族群，即便未滿50歲，同樣建議自費接種。

Ｑ5：天氣冷，出門打疫苗前要注意什麼？

黃國晉說，心血管疾病如高血壓患者，出門前要先吃藥、量血壓，等血壓穩定再出門，有換過心臟支架或心絞痛病史的民眾，出門要攜帶藥物，當發生胸悶、胸痛等狀況時先服用並盡快就醫；氣喘等呼吸道疾病，則要帶上噴劑，以解除呼吸困難狀況。

Ｑ6：前2階段肺炎鏈球菌疫苗接種狀況？

疾管署副署長羅一鈞說，第一階段對象6萬6099人、已接種2萬9794人，接種率：45%；第二階段對象219.6萬人、已接種24萬983人，接種率：11%；第三階段符合資格者，約164.6萬人。