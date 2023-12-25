健康名人堂／無聲大疫近在眼前 抗生素抗藥性急需解決

113年度健保總額甫經衛福部核定，其中「抗微生物製劑管理及管制品質提升」在案，顯見政府看見問題，要加強抗生素藥品的管理。

根據疾管署「抗生素管理手冊」，管理團隊必須由跨專業人員，如醫師、藥師、護理師等組成。手冊亦揭示若有藥師介入評估抗生素處方，對於合理使用抗生素有正面影響，並將「任命一位藥師負責更改抗生素使用工作」列為核心要素。

抗生素濫用潛藏危機

美國CDC前任首長Dr.Tom Frieden曾表示，「若我們在不需要時使用抗生素，那我們可能在最需要時無藥可用」，一句話揭示抗生素濫用暗藏的巨大危機。

衛福部推估，若未妥當因應，2050年每年將有3.3萬人死於抗藥性感染，相當於前六大癌症死亡人數的總和；若依每年死亡人數約20萬計算，約六分之一會死於抗藥性感染。不僅是國民健康威脅，對於經濟也是一大打擊，台經院專家估計，抗生素抗藥性將造成台灣每年3000億元損失。

抗生素從英雄轉變成危機，不過短短幾十年間。1928年英國細菌學家弗萊明發明盤尼西林（俗稱青黴素），抗生素開始被廣為使用。1940到1980年間，新型抗生素不斷問世，這期間人們卻也發現，新開發的抗生素僅能殺死特定細菌，因此減少需求量。

隨醫藥科技進步，非抗生素藥物推陳出新，慢性病藥物因需長期服用，帶來的龐大利潤更具吸引力，再加上各國開始進行抗生素處方管制，抗生素明星光環褪去，藥商減少資源投入，整體抗生素研發趨於中斷，1990年代末至2000年代初，新型抗生素減少高達六成。

演化將造成超級細菌

研發可以中斷，但細菌演化並不會中斷，細菌與細菌間，甚至跨物種間，抗藥性基因都可以傳遞，一步步演變成「超級細菌」危機。目前幾個主要抗藥性細菌，CRAB（鮑氏不動桿菌）和MRSA（金黃色葡萄球菌）等在醫學中心和區域醫院抗藥性數值皆不低。明顯揭示，在這場全球的「無聲大疫」中，台灣無法置身事外。

面對這場新世紀大疫，政府必須投入更多資源在新型抗生素的引進與研發。2017年迄今有12款抗生素新藥問世，卻僅有3款來台申請藥證。一般藥品缺藥可使用替代品項，但抗生素使用替代品項，若產生抗藥性，往後病人再次受同樣細菌感染，就少了一種抗生素能治療，重者危及性命。

健保藥價核價應給予抗生素優惠之外，更應鼓勵「國藥國造」，政府應大力推動抗生素生產戰略計畫，投入更多在研發資金、人力、技術、市場誘因，甚至合作夥伴上。

民眾具備抗生素知識同樣重要，前線抗生素無效時，才可使用後線抗生素。上呼吸道感染如屬一般感冒或病毒性感染者，不應使用抗生素。服用抗生素遵守「四不一要」：不主動要求、不隨便自己買、不吃他人的抗生素、不隨便停藥、要遵守醫囑使用。共同努力對抗生素抗藥性，拯救的將是未來的自己。