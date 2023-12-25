寒流發威 心血管疾病多3成

連日低溫，心血管疾病、腦中風患者比平常多1至3成，其中不乏三、四十歲年輕族群，且幾乎都是老菸槍，醫師提醒，抽菸者的血液黏稠度相對較高，如果水分喝得少，又遇上寒冬，將提高心血管急重症風險，建議做好保暖，室外活動時，若突有「皮膚起雞皮疙瘩」、「全身發抖」等身體失溫兩大警訊，立即提高警覺。

振興醫院心臟醫學中心心臟血管內科主治醫師黃建龍表示，最近天氣變化劇烈，早晚溫差極大，急診多了不少心血管疾病、腦中風等個案，以60歲以上老年人居多，但也收治多名三、四十歲年輕個案，推測與抽菸習慣有關，這幾名年輕男性患者自述，從高中、大學就開始抽菸，出社會工作後，因同儕因素而繼續抽菸。

黃建龍指出，正常的血管內皮細胞可以維持血管擴張跟血流暢通，不至於發生凝固反應，但香菸中的尼古丁會破壞血管內皮細胞功能，讓血管內膜失去保護血管作用，血液流動時容易產生血栓；此外，尼古丁含有上百種化學物質，提高血液黏稠度，且冬天水喝得少，血液更為黏稠，提醒民眾適時補充水分，不過，腎功能不好或心臟功能不好者則不能喝太多水，以免水腫。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，在室外活動時，若突然出現「皮膚起雞皮疙瘩」、「全身發抖」等兩大症狀，就是身體失溫警訊，必須立刻添加衣物，盡速躲到室內或車內，因為室內溫度比戶外溫度高出攝氏3至5度，車內應打開暖氣，讓身體回溫，藉此降低心肌梗塞、中風或猝死等危機。

林謂文強調，寒流或冷氣團來襲時，最好禦寒方式為「洋蔥式穿衣法」，長者可穿發熱衣，一般民眾則可穿著透氣排汗的貼身衣物，在外出服搭配毛衣或背心，最後是羽絨外套；另多重視頸部、手部等部位保暖，高齡、三高、心腦疾病等患者可以使用圍巾、手套；再者，進出人潮擁擠場所應佩戴口罩，除可以避免病毒、細菌感染，也有保暖效果。