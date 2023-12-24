美國出現「假瘦瘦筆」 食藥署曝製造或輸入最重罰則

美國食品藥物管理局（FDA）日前公告，查獲數千單位假冒、俗稱「瘦瘦筆」的藥品胰妥讚（Ozempic），衛福部食藥署副署長陳惠芳說，目前已和海關合作，加強抽查進口快遞郵包，並主動監控網路非法賣藥或代購行為，製造或輸入偽藥或禁藥者，最重可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金。

美國FDA公告，查獲仿冒Ozempic注射液1毫克，外觀標有批號NAR0074和序列號430834149057的產品，分析發現樣品中的針頭是仿冒品，因此針頭的無菌性無法確認，恐增加患者的感染風險，目前有5人產生不良反應。

「瘦瘦筆」的主成分為利拉魯肽（Liraglutide），是GLP-1類似物，即腸泌素的一種，因為人進食後，血糖開始上升，腸道會分泌腸泌素，促使胰島素作用，幫助血液中的葡萄糖進入肌肉或是肝臟，儲存成能量，同時會抑制升糖素分泌，告訴肝臟可以減少製造葡萄糖，而腸泌素也會降低胃排空速度，抑制食欲，使血糖上升速度減緩。

陳惠芳表示，我國核准有「胰妥讚注射劑」藥品許可證（衛部菌疫輸字第001107號），且其包裝應有中文品名，及我國核准的藥品許可證字號，不過美國查獲的仿冒藥品，並無前述標示，非屬我國核准產品，其療效及安全性未經確認，使用後可能產生危害，請民眾勿自行由國外、網路或其他通路商購買該產品。

陳惠芳說，食藥署已與海關合作、加強抽查進口快遞郵包，並主動監控網路非法賣藥或代購行為，如果發現境內業者或民眾，有疑似擅自輸入或販售偽禁藥的情事，且可查明涉案者身分，則由關務署或地方政府衛生局移請檢調調查。

罰則部份，陳惠芳指出，製造或輸入偽藥或禁藥者，涉違反藥事法第82條規定，可處10年以下有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；明知為偽藥或禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，可依藥事法第83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣5000萬元以下罰金，提醒民眾不要從網路購買來路不明、標示不清或宣稱療效的產品，如有用藥需求，應就醫或至藥局，循正當管道取得我國核准的藥品。