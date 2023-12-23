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盼慢飛天使好好長大 北榮早產兒回娘家相聚

中央社／ 台北23日電

早產兒是慢飛天使，好好長大要跨過重重難關，漢漢出生時只有402公克，曾是最迷你早產兒，如今已12歲，進入小學就讀，健康活潑與其他小朋友無異，令人欣慰。

耶誕佳節前夕，台北榮民總醫院今天發布新聞稿，分享上午所舉辦的一場別開生面「2023北榮早產兒回娘家-耶誕嘉年華」活動，70多名早產兒及家長與醫療團隊相聚同樂。

12歲的漢漢是今天出席年紀最大的小朋友之一，健康活潑的他讓人難以想像曾是最迷你早產兒，出生時體重僅402公克，連瓶礦泉水都比他重，在醫護團隊跟家人的陪伴守護下，現在已經可以跟一般小朋友一起上學、正常生活。

另外還有矯正年齡1歲的碩碩，短短1年已經歷多次手術，一度面臨新生兒壞死性腸炎等險境，雖已好轉可居家由父母照護，大致跟一般小嬰兒差不多，不過因手術等因素，學習起步時間比人家晚，但在父母的呵護愛惜下，積極復健效果持續進步中。

「雖然走得慢一點，我們就是陪著他們慢慢走。」新生兒科醫學會秘書長、台北榮總新生兒醫療中心主持人鄭玫枝也分享，只要多一點點時間，多數後面都能追上。

前職棒選手「老邦」馮勝賢驚喜現身活動，原來他也是早產兒，出生時不到1000公克，回首這一路走來成長點滴，盼以自己經歷為早產兒及家長加油打氣，場面溫馨感人。

早產 新生兒 手術

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