公司化前出狀況！ 台鐵調車爆擦撞 700型區間車破相

台鐵公司化在即，近日卻發生列車擦撞意外。台鐵蘇澳站內21日調車時發生擦撞，導致停放一旁的EMU700型區間車車頭破損、兩趟次停駛。對此，台鐵局說，將加強員工教育訓練，防止類似事件發生。

21日上午，台鐵蘇澳站內進行調車時，調車機車頭撞上停放一旁股道的EMU700型區間車，導致區間車車頭右側破損，原訂開行趟次也被迫停駛，台鐵緊急從富岡基地迴送一編組到蘇澳做為後續運用。

對於這起擦撞意外，台鐵局表示，因停留車超過警衝標，導致調車機車輕微擦到車廂掉漆，台鐵局接獲現場訊息已立即通報運安會及鐵道局，並保留車輛編組供調查，後會同運安會、鐵道局現場會勘，會勘結果認定屬輕微事件，運安會以不立案調查結案。

台鐵局表示，後續將加強員工教育訓練，做好調車作業，防止類此事件發生。