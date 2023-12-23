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退休力大調查／譚敦慈 不忌諱談死 遺照都選好

聯合報／ 本報記者魏忻忻韋麗文
林口長庚醫院護理師譚敦慈。本報資料照片
林口長庚醫院護理師譚敦慈。本報資料照片

明天與無常，不知道那一個先到，如何有勇氣面對？這個問題，林口長庚醫院護理師譚敦慈可能被問了無數遍，因為夫婿林杰樑醫師驟然離世，她擔起了繼續衛教民眾的任務，成為大家的「無毒教母」，也以自身經驗告訴大家，生老病死無可避免，她很早就開始做獨老的準備，已經想定生死事。      

百歲世代來臨，但譚敦慈說「我一點兒都不想活到一百歲」。 其實，她連後事都跟兒子交代了，盡快火化，不辦告別式、不誦經、不做七，「大家只要在心裡想念我就夠了」，不想麻煩也不要打擾別人。唯一的要求是請兒子把自己送回林醫師身邊，還有就是選了現在的照片當作遺照，以免林醫師看到她問，「這位阿婆是誰？」

譚敦慈說，其實現在獨自生活的熟齡族不在少數，一個人度過晚年已是趨勢，建議及早準備老後生活，例如照顧好自己的健康，身體活動、注意營養，好好吃飯，建立財務基礎等。

譚敦慈坦言自己並不需要終活筆記，主要是連家中逃生路線都事先規畫好的她，早就盤點相關事務，也早早交代讓孩子知道，不用特別寫在筆記本裡。

譚敦慈請大家不要忌諱談論死亡，她平常就和兒子們討論許多事，例如前面提到的後事，生病時要如何處理等等，平常她過著極簡單的生活，不必要的東西絕對不買，也告訴大家，很多事應該及早安排，幫助留在世上的人穩定從容，生死兩相安。

譚敦慈 醫師

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