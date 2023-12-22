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孟加拉首度發生非洲豬瘟 帶肉或郵寄回台可重罰

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
孟加拉12月21日向世界動物衛生組織通報確認發生非洲豬瘟。路透社
孟加拉12月21日向世界動物衛生組織通報確認發生非洲豬瘟。路透社

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，孟加拉12月21日向世界動物衛生組織通報確認發生非洲豬瘟（ASF)，此為該國首度通報ASF案例，顯見國際非洲豬瘟疫情仍在蔓延，我國近期更於旅客違規攜入肉品首次檢驗出非洲豬瘟新型病毒，亞洲地區疫情益顯嚴峻，入境旅客違規攜帶或以快遞郵包輸入豬肉製品者，將處以重罰。

應變中心表示，孟加拉12月21日於WAHIS通報確認發生非洲豬瘟案例，發生場位於吉大港（Chittagong）於11月22日確診，該場飼養414隻家豬，發病274隻，死亡227隻，該國當局已採取移動管制等防疫措施。

孟加拉尚未經我國農業部公告為非洲豬瘟非疫區，防檢署將於今日將孟加拉列入過去三年發生非洲豬瘟國家名單，該國與台灣間無直航班機，防檢署已請四個轄區分署、財政部關務署及海委會海巡署加強邊境檢疫及各項查緝工作。

應變中心表示，旅客違規攜帶豬肉製品進台灣，若為來自近三年曾發生非洲豬瘟地區，第一次處20萬元罰鍰，第二次就開罰100萬元，外籍人士如未能於邊境當場繳清罰款，將拒絕其入境並遣返。

應變中心表示，孟加拉不是我國認可的動物傳染病非疫區，其生產的活豬及豬肉產品本來就不得輸入台灣，惟亞洲地區非洲豬瘟疫情尚顯嚴峻，應變中心再次提醒，不要違規攜帶或以快遞及郵寄方式違規輸入肉乾、香腸、臘肉、火腿等傳播疫病風險高的豬肉製品回台。

非洲豬瘟 孟加拉 豬肉

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